شؤون فلسطينية

الجبهة العربية الفلسطينية تبارك نجاح الطلبة بالتوجيهي

رام الله - دنيا الوطن
أبرقت الجبهة العربية الفلسطينية بالمحافظة الوسطى بالغ تهانيها لأبناء شعبنا بالثانوية العامة، مباركة نجاحهم في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية، و الحصار المفروض منذ أكثر من ١٥ سنة عجاف.

وقالت الجبهة في تصريحاتها الصحفية صباح اليوم: " نبارك لأبنائنا نجاحهم المتميز بالتوجيهي، سائلين المولى تعالى أن يكون مستقبلهم زاهرا "، مضيفة:" هذا النجاح جاء في وقت عصيب، في ظل انقسام مرير، و استمرار مسلسل العدوان الإسرائيلي على غزة و الضفة".

وأكدت الجبهة بالمحافظة أن " أبناء شعبنا يثبت عاما بعد عام أن الاحتلال لن يوقف عجلة تقدم و نجاح الفلسطينيين في مجالات شتى"، لافتا أن العلم سلاح فتاك في مواجهة سياسة التجهيل التي يتبعها الاحتلال الإسرائيلي بمدن دولة فلسطين المحتلة.

وثمنت الجبهة جهود أبنائنا في التوجيهي لتتوج بالتفوق و النجاح، داعية إلى التريث في اختيار التخصصات الجامعية وفق محددات، و احتياجات سوق العمل الفلسطيني من أجل بناء دولة قوية.

أخبار ذات صلة

العمادي يُعلن موعد صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة بغزة

العمادي يُعلن موعد صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة بغزة

القدس: الاحتلال يعتقل ثلاثة طلبة من المحتفلين بنجاحهم في التوجيهي

القدس: الاحتلال يعتقل ثلاثة طلبة من المحتفلين بنجاحهم في التوجيهي

غزة: الداخلية تشيد بالتزام المواطنين بعدم إطلاق النار احتفالاً بالثانوية العامة

غزة: الداخلية تشيد بالتزام المواطنين بعدم إطلاق النار احتفالاً بالثانوية العامة

طالع الرابط.. التعليم تعلن نتائج امتحانات الثانوية العامة في فلسطين 2023

طالع الرابط.. التعليم تعلن نتائج امتحانات الثانوية العامة في فلسطين 2023

أوائل توجيهي 2023 للفروع (الريادة والأعمال والصناعي والشرعي و الزراعي الفندقي)

أوائل توجيهي 2023 للفروع (الريادة والأعمال والصناعي والشرعي و الزراعي الفندقي)

طالع: أوائل الفرع الأدبي على مستوى فلسطين توجيهي 2023

طالع: أوائل الفرع الأدبي على مستوى فلسطين توجيهي 2023

بالأسماء.. أوائل الفرع العلمي على فلسطين توجيهي 2023

بالأسماء.. أوائل الفرع العلمي على فلسطين توجيهي 2023

تفاصيل اتصال هاتفي بين المالكي ونظيرته الفرنسية

تفاصيل اتصال هاتفي بين المالكي ونظيرته الفرنسية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

تفاصيل اتصال هاتفي بين المالكي ونظيرته الفرنسية

تفاصيل اتصال هاتفي بين المالكي ونظيرته الفرنسية

أسعار الخضروات واللحوم والدواجن في أسواق قطاع غزة

أسعار الخضروات واللحوم والدواجن في أسواق قطاع غزة

قوات الاحتلال تعتقل أربعة شبان من محافظة بيت لحم

قوات الاحتلال تعتقل أربعة شبان من محافظة بيت لحم

طالع رابط البحث.. نتائج الثانوية العامة للعام 2023

طالع رابط البحث.. نتائج الثانوية العامة للعام 2023

استقرار سعر صرف الدولار مقابل الشيكل على انخفاض

استقرار سعر صرف الدولار مقابل الشيكل على انخفاض

فرنسا تؤكد دعمها لحل الدولتين وأية جهود هادفة لتفعيل العملية السياسية

فرنسا تؤكد دعمها لحل الدولتين وأية جهود هادفة لتفعيل العملية السياسية

وزير الداخلية: لن نسمح لأي مظاهر مخالفة للقانون

وزير الداخلية: لن نسمح لأي مظاهر مخالفة للقانون

الرجوب يقدم شكره للجزائر لاحتضان بعثة فلسطين في الدورة العربية الـ15

الرجوب يقدم شكره للجزائر لاحتضان بعثة فلسطين في الدورة العربية الـ15

منوعات

شاهد.. تعليق صادم من نادين الراسي على صورتها مع والدها

شاهد.. تعليق صادم من نادين الراسي على صورتها مع والدها

المهن الموسيقية في مصر تضع شرطاً لإقامة حفل ترافيس سكوت

المهن الموسيقية في مصر تضع شرطاً لإقامة حفل ترافيس سكوت

بالصور.. ياسمين صبري تتصدر الترند بفستان جريء ومثير

بالصور.. ياسمين صبري تتصدر الترند بفستان جريء ومثير

شاهد.. آيتن عامر تبهر متابعيها بأحدث ظهور لها

شاهد.. آيتن عامر تبهر متابعيها بأحدث ظهور لها

بالفيديو.. شقيقة ريم طارق تشن هجوماً على حسن شاكوش

بالفيديو.. شقيقة ريم طارق تشن هجوماً على حسن شاكوش

أحمد الفيشاوي يكشف كواليس ضرب والده لعادل إمام

أحمد الفيشاوي يكشف كواليس ضرب والده لعادل إمام

كيف هنأت أصالة جمهورها بالعالم الهجري الجديد؟

كيف هنأت أصالة جمهورها بالعالم الهجري الجديد؟

سعره خيالي.. صبا مبارك تتألق بفستان قصير باللون الأسود

سعره خيالي.. صبا مبارك تتألق بفستان قصير باللون الأسود

بعد أيام من طلاقها.. نسرين طافش تتألق بصور داخل سيارتها

بعد أيام من طلاقها.. نسرين طافش تتألق بصور داخل سيارتها

بعد صورتها مع إسرائيلية.. كيف ردت نانسي عجرم على الانتقادات؟

بعد صورتها مع إسرائيلية.. كيف ردت نانسي عجرم على الانتقادات؟

عربي

تونس: الدفاع المدني يواصل إخماد حريق هائل في غابات &quot;ملولة&quot;

تونس: الدفاع المدني يواصل إخماد حريق هائل في غابات "ملولة"

بيان رسمي مصري بشأن موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة

بيان رسمي مصري بشأن موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة

اليمن: قتلى بحادث تصادم مروّع بين قاطرة ديزل وأخرى للغاز

اليمن: قتلى بحادث تصادم مروّع بين قاطرة ديزل وأخرى للغاز

احتجاجاً على حرق القرآن.. اقتحام سفارة السويد في بغداد وإضرام النار فيها

احتجاجاً على حرق القرآن.. اقتحام سفارة السويد في بغداد وإضرام النار فيها