الجبهة العربية الفلسطينية تبارك نجاح الطلبة بالتوجيهي



وقالت الجبهة في تصريحاتها الصحفية صباح اليوم: " نبارك لأبنائنا نجاحهم المتميز بالتوجيهي، سائلين المولى تعالى أن يكون مستقبلهم زاهرا "، مضيفة:" هذا النجاح جاء في وقت عصيب، في ظل انقسام مرير، و استمرار مسلسل العدوان الإسرائيلي على غزة و الضفة".



وأكدت الجبهة بالمحافظة أن " أبناء شعبنا يثبت عاما بعد عام أن الاحتلال لن يوقف عجلة تقدم و نجاح الفلسطينيين في مجالات شتى"، لافتا أن العلم سلاح فتاك في مواجهة سياسة التجهيل التي يتبعها الاحتلال الإسرائيلي بمدن دولة فلسطين المحتلة.



وثمنت الجبهة جهود أبنائنا في التوجيهي لتتوج بالتفوق و النجاح، داعية إلى التريث في اختيار التخصصات الجامعية وفق محددات، و احتياجات سوق العمل الفلسطيني من أجل بناء دولة قوية.



رام الله - دنيا الوطنأبرقت الجبهة العربية الفلسطينية بالمحافظة الوسطى بالغ تهانيها لأبناء شعبنا بالثانوية العامة، مباركة نجاحهم في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية، و الحصار المفروض منذ أكثر من ١٥ سنة عجاف.