الإمارات وتركيا توقعان اتفاقيات بأكثر من 50 مليار دولار

وقعت كل من الإمارات وتركيا، الأربعاء، اتفاقيات بـ13 مجالاً، بلغت إجمالي قيمتها 50.7 مليار دولار، في إطار الزيارة التي يجريها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أبو ظبي.



ومساء الثلاثاء، وصل الرئيس أردوغان إلى الإمارات، محطته الأخيرة في جولته الخليجية التي بدأها الإثنين، وشملت السعودية وقطر، حيث التقى نظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.



وقال الرئيس الإماراتي، في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، إن بلاده بحثت مع تركيا "تعزيز العلاقات الثنائية، ودفع التعاون الاقتصادي والتنموي بينهما إلى الأمام".



بدوره، أكد أردوغان، أن بلاده سترفع علاقاتها مع الإمارات إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية، مبيناً أنه "من خلال آلية المجلس الإستراتيجي التركي الإماراتي سيتم رفع العلاقات بين البلدين بانتظام إلى أعلى مستوى".



وعقب الاجتماع بين بن زايد وأردوغان، أهدى الرئيس التركي نظيره الإماراتي هدية عبارة عن سيارة من نوع (توغ) تركية الصنع.



كما عقد، الأربعاء، في أبو ظبي، منتدى الأعمال التركي الإماراتي بمشاركة عدد كبير من رجال الأعمال من البلدين بمجالات مختلفة، على رأسها العقارات والمقاولات والصناعة والزراعة والأغذية والمعلومات والمصرفية.





رام الله - دنيا الوطن