تونس: الدفاع المدني يواصل إخماد حريق هائل في غابات "ملولة"

أفاد الدفاع المدني التونسي، اليوم الخميس، بأن فرقه تواصل عمليات إطفاء حريق نشب بغابات (ملولة) في محافظة جندوبة شمال غربي البلاد وأتى على ثمانية هكتارات منها.



ووفق بيان صدر عن الدفاع المدني في وقت متأخر من مساء الأربعاء، فإن فرقه قامت بإجلاء أربع عائلات من منازلها بعد أن حاصرتهم النيران بمنطقة ملولة التابعة لمدينة طبرقة من محافظة جندوبة الحدوديّة مع الجزائر.



وتواصلت جهود الإطفاء بعد تلقي تعزيزات من الجيش الوطني ومن قوات الدفاع المدني بـ11 محافظة أخرى فضلا عن تلقي المساعدة من جمعية الهلال الأحمر التونسي وإدارة الغابات التابعة لوزارة الفلاحة (الزراعة).



وأُغلق المعبر الحدودي بملولة (النافذ إلى الجزائر) مؤقتا، وتم تحويل حركة العبور إلى المعبر الحدودي ببوش من مدينة عين دراهم التابعة لجندوبة، وذلك بسبب اتساع رقعة حريق غابات ملولة. وفق وكالة (الأناضول)



والثلاثاء، اندلع حريق بغابة "ملولة"، وأتى على نحو ثمانية هكتارات من الغابات في حصيلة أولية وفق تصريحات إعلامية لوالي جندوبة سمير كوكة، فيما لم يعلن عن أية أضرار بشرية حتى الساعة.



وتمثّل الحرائق الصيفية، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، الخطر الأكبر الذي يهدّد الغطاء النباتي والمحاصيل الزراعية في تونس.



​​​​​​​وتشهد تونس منذ 5 يوليو/ تموز الجاري موجة حر تجاوزت فيها درجات الحرارة 50 درجة في بعض المحافظات.





رام الله - دنيا الوطن