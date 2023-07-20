بيان رسمي مصري بشأن موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة





وأشارت الهيئة في بيان لها، إلى "وضع رؤية للجدول الزمني المتوقع الإعلان عنه فور الانتهاء منه مع مراعاة أحكام المواد 140 و210 و241 مكرراً من الدستور"، وفق ما نقل موقع (القاهرة 24) المصري.



جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة، الذي عُقد بحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة، وتمت خلاله مناقشة الإجراءات الإدارية واللوجيستية للانتخابات الرئاسية المرتقبة.



وقالت الهيئة إنها "مستمرة في تحديث وقيد الطلبات بقاعدتي بيانات منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والأجنبية لاستخراج التصاريح اللازمة، وفقاً للقرارات المنظمة من الهيئة في هذا الشأن".



وأهابت الهيئة الوطنية للانتخابات بالجميع وبكافة وسائل الإعلام "استشعار روح المسؤولية، وعدم الانسياق خلف أخبار غير صحيحة"، مشددة على أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي المصدر الوحيد للمعلومات الخاصة بكافة الاستحقاقات الانتخابية.









رام الله - دنيا الوطنأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، الأربعاء، أنها تعكف دون إبطاء على دراسة المواعيد القانونية للانتخابات الرئاسية المقبلة، المقررة العام المقبل، تحت إشراف قضائي كامل.