شؤون فلسطينية

غزة: الداخلية تشيد بالتزام المواطنين بعدم إطلاق النار احتفالاً بالثانوية العامة

غزة: الداخلية تشيد بالتزام المواطنين بعدم إطلاق النار احتفالاً بالثانوية العامة
توجيهي فلسطين 2023
رام الله - دنيا الوطن
أشادت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الخميس، بالتزام المواطنين بعدم إطلاق النار احتفالاً بنتائج الثانوية العامة.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية، إياد البزم، إن"ظاهرة إطلاق النار احتفالاً بنتائج الثانوية العامة قد انتهت إلى غير رجعة" لافتاً إلى أن الوازة ستواصل القيام بواجبها في كل ما يخدم شعبنا.

وتابع خلال تصريح صحفي أن ذلك "يؤشر مجدداً على حالة الوعي والمسؤولية لدى أبناء شعبنا في ترسيخ حالة الأمن والأمان، والحفاظ على أرواح المواطنين وسلامتهم".

كما وأشادت الوزارة "بتعاون الفصائل الفلسطينية كافة في ضبط منتسبيها وعدم استخدام السلاح في هذه المناسبة، ونوجه التحية لضباط وعناصر جهاز الشرطة على جهودهم الكبيرة في المتابعة الميدانية حفاظاً على حالة الأمن والنظام العام".

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