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طالع الرابط.. التعليم تعلن نتائج امتحانات الثانوية العامة في فلسطين 2023

طالع الرابط.. التعليم تعلن نتائج امتحانات الثانوية العامة في فلسطين 2023
وزارة التربية والتعليم تعلن نتائج الثانوية العامة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم الخميس، نتائج الدورة الأولى من امتحان الثانوية العامة للعام 2023، دورة الراحل د. محمد عواد رحمه الله.

وأشار المتحدث باسم الوزارة صادق الخضور في بيان صحفي، إلى أنه تقدم للامتحان هذا العام 87826 طالبا وطالبة في المحافظات الشمالية والجنوبية، ومدارسنا الخمسة خارج الوطن، منهم 5200 طالب/ة في القدس، وللرقم هنا دلالاته في ظل ما تتعرض له عاصمتنا الأبدية من محاولات لاستهداف التعليم فيها.

وقال: أبدأ بإعلان نتيجة الطالب مجدي عرعرواي رحمه الله من مدرسة جنين الصناعية الذي تقدم للامتحان لكنه رحل في العدوان الأخير للاحتلال على جنين، بعد أن قدّم الامتحان الأصعب في الوفاء، لينال الشهادة قبل الشهادة".

وتابع: "كما نترحم على زملائه من طلبة الثانوية العامة الشهداء الذين رحلوا قبل التقدم للامتحان، وهم: محمود السعدي/جنين، وديع أبو رموز/القدس، أحمد دراغمة/طوباس، أسامة عدوي/الخليل، محمد تركمان/جنين، ونترحم أيضا على الطلبة الذين قضوا هذا العام بسبب المرض أو حوادث، رحمهم الله جميعا".

وقال الخضور: "هذا العام، اتخذت لجنة الامتحانات العامة قرارا استثنائيا بفتح الدورة الثانية أمام الراغبين في التقدم إما للتحسين أو الاستكمال".

وأضاف: نعلن النتائج تتويجا لجهد نوعي بذله معلمونا وأفراد الأسرة التربوية وطاقم الإدارة العامة للامتحانات في شطريْ الوطن على مدار العام، وهي فرصة لتجديد تأكيد وزارة التربية والتعليم بالتزامها بتوفير الحق في التعليم وإعماله وفق أقصى إمكانياتها ولجميع الطلبة، عبر توفير مواءمات خاصة للطلبة من ذوي الإعاقة، وتنظيم الامتحان للأسرى داخل معتقلات الاحتلال وهنا نشير إلى وجود سبعة عشر طالبا لا زالوا أسرى في معتقلات الاحتلال ممن كان يفترض أن يتقدموا للامتحان هذا العام،، وفتح قاعات للطلبة المرضى في المستشفيات وفق إجراءات ناظمة للامتحان.

وقال: لقد مر العام الدراسي هذا العام بظروف استثنائية، لكننا حرصنا على عقد الامتحان في موعده؛ التزاما بواجبنا تجاه الطلبة، وتخلل الامتحان اقتحام الاحتلال لمدننا ومخيماتنا وقرانا، وبهمّة الجميع، وبإصرار طواقمنا، تجاوزنا كل صعب، وها نحن اليوم نعلن نتائج الدورة الأولى، ونواصل الإعداد لعقد الدورة الثانية من الامتحان بدءا من الثامن من الشهر المقبل.

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