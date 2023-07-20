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أول تعليق من واشنطن على إعلان إسرائيل بشأن إجراءات السفر للمواطنين الأمريكيين

أول تعليق من واشنطن على إعلان إسرائيل بشأن إجراءات السفر للمواطنين الأمريكيين
إجراءات إسرائيلية جديدة بشأن سفر المواطنين الأميركيين
رام الله - دنيا الوطن
رحبت الولايات المتحدة بإعلان إسرائيل عن تغييرها لإجراءات السفر المعتمدة للمواطنين الأمريكيين، "الذين يسافرون إلى إسرائيل لزيارات قصيرة المدى، بما في ذلك لأغراض العبور". 

وقالت على لسان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، ماثيو ميلر: "نحن ندرك أن هذه التغييرات تهدف إلى ضمان معاملة متساوية لكافة المواطنين الأمريكيين بغض النظر عن أصولهم الوطنية أو ديانتهم أو إثنيتهم". 

يشار إلى أن سياسات السفر المحدثة هذه، تدخل حيز التنفيذ بتاريخ 20 تموز/يوليو، وستسمح للمواطنين الأمريكيين بالسفر إلى إسرائيل عبر كافة موانئ الدخول، بما فيها مطار بن غوريون.

وتنطبق هذه السياسة على كافة المواطنين الأمريكيين، بما فيهم الفلسطينيون الأمريكيون المقيدون في سجل السكان الفلسطيني.

ويقول ميلر إن "وزارة الخارجية الأمريكية، تعمل عن كثب مع الحكومة الإسرائيلية على الجهود الرامية لتحقيق تلك المتطلبات، وذلك تعزيزاً لهدفنا المشترك المتمثل في انضمام إسرائيل إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكية عندما تفي بكافة متطلباته".

وستواصل الولايات المتحدة العمل مع حكومة إسرائيل عن كثب ومراقبة تنفيذ سياسات السفر المحدثة التي ستساند ترشيح إسرائيل للانضمام إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكية.

وأدرجت سلطات الاحتلال بعض التعديلات على إجراءات دخول فلسطينيين من الضفة الغربية، ممن يحملون الجنسية الأميركية إلى أراضي عام 48.

ووفق ما ذكرت صحيفة (هآرتس)، فإن التعديلات ستكون أسهل من السابق بحيث يكون دخولهم عبر مطار "بن غوريون" الدولي في اللد، وكذلك دخول مواطنين أميركيين يحملون جنسيات دول أخرى بينها على سبيل المثال إيران وسوريا وغيرهما.

في المقابل، شددت سلطات الاحتلال إجراءات سفر أهالي غزة ممن يحملون الجنسية الأميركية، من وإلى قطاع غزة، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

ووفق الصحيفة، فإن بإمكان الفلسطينيين من قطاع غزة والذي يحملون الجنسية الأميركية، سيكون عليهم المرور عبر معبر جسر "أللنبي".

كما أن عليهم تقديم طلب للمصادقة عليه من قبل إسرائيل والسلطة الفلسطينية قبل موعد قدومهم الى قطاع غزة بـ 45 يوماً على الأقل. 

وتنص الأنظمة في هذه الحالة على أن هذه الطلبات "ستدرس ويصادق عليها بموجب تصريح أمني".

وتقول الصحيفة، إن وزارتي الخارجية والجيش في إسرائيل عممتا مؤخرا، أنظمة جديدة لدخول الفلسطينيين من الضفة الغربية ومواطنين أميركيين يحملون جنسية دولة تصنف إسرائيلياً على انها "دولة معادية"، ومن بينها سوريا وإيران.

ويأتي ذلك في إطار استجابة إسرائيل لشروط أميركية بهدف قبولها لبرنامج الإعفاء من تأشيرة الدخول الأميركية للإسرائيليين مقابل السماح لجميع المواطنين الأميركيين بالدخول إلى إسرائيل بشكل حر بغض النظر عن أصولهم الفلسطينية أو من دولة لا تقيم علاقة سلام مع إسرائيل.

ويُتوقع أن تقرر الولايات المتحدة بشأن طلب إسرائيل الانضمام إلى برنامج الإعفاء من تأشيرة الدخول الأميركية خلال عدة أسابيع.

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