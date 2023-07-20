كنيست الاحتلال تصادق على قانون يقلّص تدخل المحكمة العليا في قرارات الحكومة



وتأتي مصادقة اللجنة على مشروع القانون، تمهيدا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، الأحد المقبل، في الجلسة العامّة للكنيست.



وتمّت المصادقة على مشروع القانون، بأغلبية تسعة أعضاء كنيست مؤيدين، وسبعة معارضين.



وتمّ المصادقة على مشروع القانون، بعد ساعات طويلة من المناقشات بخصوص التحفظات والاعتراضات إزاءه، والتي بدأت الإثنين.



وكانت الهيئة العامة لـ (كنيست)، قد صادقت ليل الاثنين، الماضي، على مشروع القانون، بالقراءة الأولى، وذلك في تعديل قانونيّ، هو الأوّل الذي تصادق عليه الكنيست، في إطار خطّة حكومة بنيامين نتنياهو لتقويض القضاء، أو ما يُسمّى "الانقلاب القضائيّ".





رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بأن لجنة الدستور في (كنيست) الاحتلال، صادقت على مشروع القانون الذي يقلّص أي تدخُّل للمحكمة العليا الإسرائيليّة في قرارات الحكومة تحديدا، بذريعة عدم معقوليتها قانونيًّا ودستوريًّا.