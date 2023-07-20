تفاصيل اتصال هاتفي بين المالكي ونظيرته الفرنسية

رام الله - دنيا الوطنأكدت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، دعم بلادها لحل الدولتين، ودعم أية جهود هادفة لتفعيل العملية السياسة، وإحداث اختراق يسمح بعودة المفاوضات وفق القانون الدولي والمرجعيات الدولية المعتمدة.وشددت كولونا، خلال اتصال هاتفي أجرته، مساء الأربعاء، مع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، على أهمية دعم وتعزيز السلطة الوطنية الفلسطينية وتقويتها، وفتح أفق لعملية سياسية ذات مغزى عبر طاولة المفاوضات.وأكدت إدانتها الشديدة لعنف المستوطنين، ولكامل الإجراءات الأحادية التي أقدمت عليها دولة إسرائيل.من جهته، أشار المالكي إلى حجم الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها الاحتلال عبر أدواته المختلفة بما في ذلك إرهاب المستوطنين، بحماية جيش الاحتلال، مؤكدا ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل، داعيا أعضاء مجلس الأمن الدولي لزيارة الأرض الفلسطينية المحتلة والاطلاع على ممارسات إسرائيل العنصرية والفاشية بحق أبناء شعبنا.ونوه إلى حقيقة فاشية الحكومة الإسرائيلية الحالية وتداعيات سياسة تلك الحكومة على أوضاع الفلسطينيين وحقوقهم في وطنهم وأرضهم وممتلكاتهم وكيانهم وجودهم بما يشمل الهدم والقتل والاعتقال والاستيطان والضم، وآخرها تصريحات المتطرف سموترتيش ضد السلطة الوطنية الفلسطينية.وأعرب عن شكره للوزيرة الفرنسية على البيانات السياسية الأخيرة التي صدرت في إدانة اجتياح إسرائيل لمخيم جنين، ما نتج عنه من مآسي إنسانية وبشرية واجتماعية وخدماتية وتدمير للبنية التحتية والمنازل وتهجير للسكان وتعطيل لطبيعة الحياة داخل مخيم جنين وفي المدينة ذاتها.واتفق الوزيران على استمرار عملية التشاور والتواصل بينهما.