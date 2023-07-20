قوات الاحتلال تعتقل أربعة شبان من محافظة بيت لحم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أربعة شبان من محافظة بيت لحم.





ووفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن قوات الاحتلال اعتقلت، أشرف جمال أبو سرحان (20 عاما) من بلدة العبيدية شرقا، وأحمد إبراهيم ديرية (19 عاما)، وأمجد أحمد ثوابتة (24 عاما) من بلدة بيت فجار جنوبا، وأحمد وليد شرارة (20 عاما) من مخيم عايدة شمالا، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.





وأضافت أن مواجهات اندلعت في بيت لحم أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت صوب الشبان.





رام الله - دنيا الوطن