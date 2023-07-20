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دولي

غانتس يُقدم مقترحاً لحل أزمة الإصلاحات القضائية

غانتس يُقدم مقترحاً لحل أزمة الإصلاحات القضائية
قطبا المعارضة في إسرائيل بيني غانتس ويائير لبيد
رام الله - دنيا الوطن
اقترح رئيس حزب (المعسكر الوطني) في إسرائيل وزير الجيش السابق، بيني غانتس على الائتلاف الحكومي، الشروع في مفاوضات في أقرب وقت ممكن حول حل وسط بشأن "حجة المعقولية" مقابل تعهد الائتلاف بأنه لن يمرر باقي بنود خطة التغييرات القضائية إلا بالتوافق العريض. 

وحذر غانتس رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو من أنه "إذا خدعه فسوف يدفع الثمن ويشهد احتجاجا لم يشهده من قبل".

وأضاف غانتس في مؤتمر صحفي: "إننا بخطر الخراب وخطر الحرب الحقيقية في حلبات قريبة وبعيدة"، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

من جانبه، رفض حزب (ليكود) الحاكم اقتراح غانتس التوصل الى حل وسط بشأن "حجة المعقولية"، بداعي انه فجر المفاوضات في مقر الرئيس الإسرائيلي دون سبب.

وأشار إلى أن الاقتراح غير جدي، موضحاً أن اقتراح غانتس ليس إلا إملاءً إضافياً، وإذا أراد التحدث فهو مدعو الى مكتب نتنياهو الليلة.

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