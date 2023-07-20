طالع رابط البحث.. نتائج الثانوية العامة للعام 2023
أعلنت وزارة التربية والتعليم، في الساعة التاسعة من صباح اليوم الخميس، نتائج امتحانات الثانوية العامة "توجيهي 2023".
وكانت الوزارة قالت إن نتائج الثانوية العامة التي من المقرر إعلانها صباح غدٍ الخميس، ستكون من خلال بيان صحفي يتم قراءته عبر شاشة التلفزيون الرسمي (تلفزيون فلسطين).
وأوضح الناطق باسم الوزارة صادق الخضور في حديث لـ "دنيا الوطن" إنه سيتم قراءة البيان الصحفي على الهواء مباشرة يتم من خلاله إعلان أسماء الأوائل في الفروع.
وأشار إلى أنه سيتم عقب قراءة البيان تفعيل الرابط الخاص بالنتائج عبر موقع الوزارةـ ثم توزيع الملف الخاص بالنتائج على وسائل الإعلام المختلفة.
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