طالع رابط البحث.. نتائج الثانوية العامة للعام 2023

وكانت الوزارة قالت إن نتائج الثانوية العامة التي من المقرر إعلانها صباح غدٍ الخميس، ستكون من خلال بيان صحفي يتم قراءته عبر شاشة التلفزيون الرسمي (تلفزيون فلسطين).





وأوضح الناطق باسم الوزارة صادق الخضور في حديث لـ "دنيا الوطن" إنه سيتم قراءة البيان الصحفي على الهواء مباشرة يتم من خلاله إعلان أسماء الأوائل في الفروع.



