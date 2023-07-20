شؤون فلسطينية

طقس فلسطين: استمرار الموجة الحارة وأجواء شديدة الحرارة

طقس فلسطين: استمرار الموجة الحارة وأجواء شديدة الحرارة
طقس فلسطين يشهد استمرار الأجواء الحارة
رام الله - دنيا الوطن
يكون طقس فلسطين حاراً إلى شديد الحرارة، ودرجات الحرارة أعلى من المعدل العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون طقس فلسطين معتدلا في المناطق الجبلية دافئاً في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما طقس فلسطين يوم الجمعة، فيكون الجو حارًا الى شديد الحرارة، و درجات الحرارة أعلى من المعدل العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم السبت، يكون الجو حارًا الى شديد الحرارة، ودرجات الحرارة أعلى من المعدل العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الأحد، يكون الجو شديد الحرارة ، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 8 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

تحذر دائرة الأرصاد الجويّة الأخوة المواطنين من خطر:

 1- التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصّة في ساعات الذروة.

2 - خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافّة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
القدس 33-23 33-23 33-23 بيت لحم 33-23 33-23 33-23
رام الله والبيرة 32-22 32-22 32-22 طولكرم 35-24 35-24 35-24
نابلس 34-23 34-23 34-23 قلقيلية 35-24 35-24 35-24
جنين 38-24 38-24 38-24 سلفيت 33-23 33-23 33-23
طوباس 39-25 39-25 39-25 روابي 34-22 34-22 34-22
الخليل 32-22 32-22 32-22 غزه 33-25 33-25 33-25
أريحا 43-27 43-27 43-27 خانيونس 33-25 33-25 33-25
الأغوار الشمالية 41-25 41-25 41-25 رفح 34-24 34-24 34-24

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