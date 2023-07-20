شؤون فلسطينية

شهيد وإصابات خلال اقتحام الاحتلال مقام يوسف شرق نابلس

شهيد وإصابات خلال اقتحام الاحتلال مقام يوسف شرق نابلس
أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فجر الخميس، استشهاد مواطن، وإصابة ثلاثة آخرين وصفت حالة اثنين منهم بالخطرة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، عقب اقتحام المستوطنين مقام يوسف.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية، من عدة محاور باتجاه شارع عمان، لتأمين اقتحام المستوطنين لمقام يوسف، كما أغلقت شارع عمان بالسواتر الترابية.

وقال أحمد جبريل، مدير مركز الاسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس، إن "قوات الاحتلال منعت مركبة إسعاف الهلال الأحمر من الوصول إلى طفله رضيعة (12 يوماً) أصيبت بالاختناق بالشديد بالغاز في منطقة الضاحية، وتم التوجه لها على الأقدام لتقديم العلاج اللازم لها، كما أصيب نحو 30 مواطناً بالاختناق".

وأشار إلى أن قوات الاحتلال استهدفت بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، مركبة إسعاف، أثناء نقلها لمريض قرب مخيم بلاطة، ما أدى إلى كسر زجاجها الأمامي.

واقتحم مئات المستوطنين مقام يوسف وسط حماية مشددة من قبل قوات الاحتلال.

أخبار ذات صلة

شهيد وإصابات خلال اقتحام الاحتلال مقام يوسف شرق نابلس

شهيد وإصابات خلال اقتحام الاحتلال مقام يوسف شرق نابلس

فرنسا تؤكد دعمها لحل الدولتين وأية جهود هادفة لتفعيل العملية السياسية

فرنسا تؤكد دعمها لحل الدولتين وأية جهود هادفة لتفعيل العملية السياسية

وزير الداخلية: لن نسمح لأي مظاهر مخالفة للقانون

وزير الداخلية: لن نسمح لأي مظاهر مخالفة للقانون

الرجوب يقدم شكره للجزائر لاحتضان بعثة فلسطين في الدورة العربية الـ15

الرجوب يقدم شكره للجزائر لاحتضان بعثة فلسطين في الدورة العربية الـ15

الصحة بغزة توضح ما جرى في مشفى الأوروبي جنوب القطاع

الصحة بغزة توضح ما جرى في مشفى الأوروبي جنوب القطاع

تنويه هام من التعليم العالي للطلبة عند التسجيل في المؤسسات التعليمية

تنويه هام من التعليم العالي للطلبة عند التسجيل في المؤسسات التعليمية

ناصر الدين يدعو لمزيد من الرباط في الأقصى لإفشال مخططات الاحتلال

ناصر الدين يدعو لمزيد من الرباط في الأقصى لإفشال مخططات الاحتلال

البرازيل تقدم لفلسطين 60 ألف جرعة من اللقاح الثلاثي

البرازيل تقدم لفلسطين 60 ألف جرعة من اللقاح الثلاثي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

فرنسا تؤكد دعمها لحل الدولتين وأية جهود هادفة لتفعيل العملية السياسية

فرنسا تؤكد دعمها لحل الدولتين وأية جهود هادفة لتفعيل العملية السياسية

الرجوب يقدم شكره للجزائر لاحتضان بعثة فلسطين في الدورة العربية الـ15

الرجوب يقدم شكره للجزائر لاحتضان بعثة فلسطين في الدورة العربية الـ15

ناصر الدين يدعو لمزيد من الرباط في الأقصى لإفشال مخططات الاحتلال

ناصر الدين يدعو لمزيد من الرباط في الأقصى لإفشال مخططات الاحتلال

البرازيل تقدم لفلسطين 60 ألف جرعة من اللقاح الثلاثي

البرازيل تقدم لفلسطين 60 ألف جرعة من اللقاح الثلاثي

اشتية يبحث مع وزير ياباني التعاون في مجالات التكنولوجيا والريادة والتدريب المهني

اشتية يبحث مع وزير ياباني التعاون في مجالات التكنولوجيا والريادة والتدريب المهني

جماعات الهيكل تستعد لمسيرة أعلام جديدة في القدس وعلى أبواب الأقصى

جماعات الهيكل تستعد لمسيرة أعلام جديدة في القدس وعلى أبواب الأقصى

القسام: ولّى زمن الصمت إزاء الاعتداء على مقدساتنا والأسرى على موعد مع الحرية

القسام: ولّى زمن الصمت إزاء الاعتداء على مقدساتنا والأسرى على موعد مع الحرية

الاحتلال يمدد اعتقال 8 مقدسيين بينهم فتية ويحكم على شاب بالسجن

الاحتلال يمدد اعتقال 8 مقدسيين بينهم فتية ويحكم على شاب بالسجن

منوعات

أحمد الفيشاوي يكشف كواليس ضرب والده لعادل إمام

أحمد الفيشاوي يكشف كواليس ضرب والده لعادل إمام

كيف هنأت أصالة جمهورها بالعالم الهجري الجديد؟

كيف هنأت أصالة جمهورها بالعالم الهجري الجديد؟

بعد أيام من طلاقها.. نسرين طافش تتألق بصور داخل سيارتها

بعد أيام من طلاقها.. نسرين طافش تتألق بصور داخل سيارتها

بعد صورتها مع إسرائيلية.. كيف ردت نانسي عجرم على الانتقادات؟

بعد صورتها مع إسرائيلية.. كيف ردت نانسي عجرم على الانتقادات؟

بعد اعتقالها بتهمة حيازة المخدرات.. إطلاق سراح جيجي حديد

بعد اعتقالها بتهمة حيازة المخدرات.. إطلاق سراح جيجي حديد

شاهد.. ياسمين رحمي تخلع الباروكة على الهواء مباشرة

شاهد.. ياسمين رحمي تخلع الباروكة على الهواء مباشرة

شاهد.. ماريا معلوف تثير الغضب بعد حملها علم إسرائيل والغناء به

شاهد.. ماريا معلوف تثير الغضب بعد حملها علم إسرائيل والغناء به

&quot;يمارس طقوس غريبة&quot;.. المهن الموسيقية تلغي تصريح حفل ترافيس سكوت بمصر

"يمارس طقوس غريبة".. المهن الموسيقية تلغي تصريح حفل ترافيس سكوت بمصر

بالفيديو.. الشاب خالد يكشف تفاصيل صادمة عن حياته الشخصية

بالفيديو.. الشاب خالد يكشف تفاصيل صادمة عن حياته الشخصية

شاهد: فرح أبوعديلة أول أردنية تتوج على عرش جمال العرب بأمريكا

شاهد: فرح أبوعديلة أول أردنية تتوج على عرش جمال العرب بأمريكا

عربي

الجزائر تنفي وجود أي إصابة بفيروس إيبولا وحمى ماربورغ النزفية

الجزائر تنفي وجود أي إصابة بفيروس إيبولا وحمى ماربورغ النزفية

صور.. استبدال كسوة الكعبة المشرفة مع بداية العام الهجري الجديد

صور.. استبدال كسوة الكعبة المشرفة مع بداية العام الهجري الجديد

فاجعة في الجزائر.. مصرع 34 شخصاً بحادث سير

فاجعة في الجزائر.. مصرع 34 شخصاً بحادث سير

تفاصيل اجتماع لجنة التشاور السياسي بين مصر وقطر

تفاصيل اجتماع لجنة التشاور السياسي بين مصر وقطر