شهيد وإصابات خلال اقتحام الاحتلال مقام يوسف شرق نابلس

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فجر الخميس، استشهاد مواطن، وإصابة ثلاثة آخرين وصفت حالة اثنين منهم بالخطرة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، عقب اقتحام المستوطنين مقام يوسف.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية، من عدة محاور باتجاه شارع عمان، لتأمين اقتحام المستوطنين لمقام يوسف، كما أغلقت شارع عمان بالسواتر الترابية.وقال أحمد جبريل، مدير مركز الاسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس، إن "قوات الاحتلال منعت مركبة إسعاف الهلال الأحمر من الوصول إلى طفله رضيعة (12 يوماً) أصيبت بالاختناق بالشديد بالغاز في منطقة الضاحية، وتم التوجه لها على الأقدام لتقديم العلاج اللازم لها، كما أصيب نحو 30 مواطناً بالاختناق".وأشار إلى أن قوات الاحتلال استهدفت بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، مركبة إسعاف، أثناء نقلها لمريض قرب مخيم بلاطة، ما أدى إلى كسر زجاجها الأمامي.واقتحم مئات المستوطنين مقام يوسف وسط حماية مشددة من قبل قوات الاحتلال.