وزير الداخلية: لن نسمح لأي مظاهر مخالفة للقانون

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، على ضرورة العمل في إطار محكم من الالتزام بالنظام، وعدم السماح لأية مظاهر مخالفة للقانون، والتمسك بالثوابت الوطنية، والتعاطي الايجابي مع تعليمات القيادة الفلسطينية بما يحافظ على المشروع الوطني ومكتسباته الاستراتيجية.وأشاد هب الريح، خال لقائه، اليوم الأربعاء، محافظ الخليل اللواء جبرين البكري، ومدراء الأجهزة الأمنية وأمناء سر الأقاليم في المحافظة، بدور مؤسسات المحافظة المهني والحيوي في تقديم الخدمات النوعية للمواطنين.وتفقد هب الريح مديرية داخلية الخليل، واطلع على سير العمل وسبل تطوير الإجراءات الإدارية والتنظيمية، مشددا على أهمية تقديم الخدمات بدون الإخلال بالقانون الناظم للعمل المؤسسي، والتعاطي بشكل موضوعي وإنساني مع الاحتياجات الخاصة والحالات الطارئة، وفقا للقانون وبدون أي تمييز.وزار هب الريح إذاعة (منبر الحرية)، مشيدا بدورها الإعلامي إلى جانب المؤسسات الإعلامية الوطنية في دعم قضايا الشعب الفلسطيني، ومواجهة الشائعات التي تهدف إلى زعزعة استقرار المجتمع وتشويه الصورة الحقيقية وخلق حالة من الإرباك المجتمعي.