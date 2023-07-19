شؤون فلسطينية

الرجوب يقدم شكره للجزائر لاحتضان بعثة فلسطين في الدورة العربية الـ15

الرجوب يقدم شكره للجزائر لاحتضان بعثة فلسطين في الدورة العربية الـ15
الرجوب
رام الله - دنيا الوطن
قدم رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية جبريل الرجوب، شكره، باسم القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، وشعبنا الفلسطيني، والأسرة الرياضة الفلسطينية كافة، للجمهورية الجزائرية، قيادة وحكومة وجيشا وشعبا، وأسرة رياضية، لعظيم الاحتضان وحرارة الاستقبال وكرم الضيافة الاستثنائي الشامل الذي لم نشهد له مثيل، لبعثة فلسطين في الدورة العربية الـ15.

وقال الرجوب في بيان صدر عنه، إن "هذا الاحتضان من الجزائرة الشقيقة، كان له بالغ الأثر في نفوس كافة أفراد البعثة الفلسطينية، وتميزهم بتحقيق النتائج الباهرة ولأول مرة في تاريخه ومن على أرض الجزائر الحرة والحاضنة الأنبل لقضية فلسطين وثورتها وحقوق شعبنا العادلة".

كما توجه الرجوب بالتحية لكافة مكونات البعثة الفلسطينية من إداريين وفنيين وإعلاميين وخاصة اللاعبين واللاعبات من الوطن والشتات، الذين أدوا مهمتهم ودورهم بأعلى مستويات الالتزام والانضباط، ومثلوا فلسطين بأفضل صور الفدائية والفروسية الفلسطينية النبيلة، وجسدوا بسلوكهم وتفاعلهم مع مختلف شرائح الشعب الجزائري والبعثات الشقيقة خير سفراء لوطن الشهداء والأسرى ولأسرتهم الرياضية الموحدة.

وأعرب عن شكره وتقديره لسفير فلسطين لدى الجزائر فايز أبو عيطة وأركان السفارة كافة، والجالية الفلسطينية في الجزائر، على الاهتمام والمساندة للبعثة، وتجسيد الدور المنوط والمتوقع بشكل مميز.

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