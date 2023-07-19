شؤون فلسطينية

التعليم العالي: فرع جامعة النجاح المعلن عنه في روابي غير مرخص

التعليم العالي: فرع جامعة النجاح المعلن عنه في روابي غير مرخص
مدينة روابي
رام الله - دنيا الوطن
تفاجأت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بإعلان جامعة النجاح الوطنية عن استقبال طلبات الالتحاق بعدد من البرامج للعام الأكاديمي (2023-2024)، فيما أطلقت عليه الجامعة "فرع مدينة روابي/ جامعة النجاح الوطنية".

وأوضحت الوزارة، في بيان، مساء اليوم الأربعاء، أنه يجب على أي من مؤسسات التعليم العالي الحصول على ترخيص مسبق قبل إنشائها أو فتح فروع لها كما ورد في قانون التعليم العالي رقم 6 لعام 2018.

وأضافت "لم يتم ترخيص فرع لجامعة النجاح الوطنية في مدينة روابي من قبل الوزارة، وبالتالي فإن الفرع المذكور في إعلان الجامعة غير مرخص".

وأهابت الوزارة بالطلبة عدم التسجيل في هذا الفرع، أو في أي برنامج في أي مؤسسة أو فرع لمؤسسة تعليم عالٍ غير مرخصة من الوزارة حسب الأصول.

أخبار ذات صلة

الصحة بغزة توضح ما جرى في مشفى الأوروبي جنوب القطاع

الصحة بغزة توضح ما جرى في مشفى الأوروبي جنوب القطاع

التعليم العالي: فرع جامعة النجاح المعلن عنه في روابي غير مرخص

التعليم العالي: فرع جامعة النجاح المعلن عنه في روابي غير مرخص

تنويه هام من التعليم العالي للطلبة عند التسجيل في المؤسسات التعليمية

تنويه هام من التعليم العالي للطلبة عند التسجيل في المؤسسات التعليمية

ناصر الدين يدعو لمزيد من الرباط في الأقصى لإفشال مخططات الاحتلال

ناصر الدين يدعو لمزيد من الرباط في الأقصى لإفشال مخططات الاحتلال

البرازيل تقدم لفلسطين 60 ألف جرعة من اللقاح الثلاثي

البرازيل تقدم لفلسطين 60 ألف جرعة من اللقاح الثلاثي

اشتية يطلب تخصيص حصة فلسطين من لحوم الأضاحي لغزة ومخيمات لبنان وسوريا

اشتية يطلب تخصيص حصة فلسطين من لحوم الأضاحي لغزة ومخيمات لبنان وسوريا

اشتية يبحث مع وزير ياباني التعاون في مجالات التكنولوجيا والريادة والتدريب المهني

اشتية يبحث مع وزير ياباني التعاون في مجالات التكنولوجيا والريادة والتدريب المهني

جماعات الهيكل تستعد لمسيرة أعلام جديدة في القدس وعلى أبواب الأقصى

جماعات الهيكل تستعد لمسيرة أعلام جديدة في القدس وعلى أبواب الأقصى

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

التعليم العالي: فرع جامعة النجاح المعلن عنه في روابي غير مرخص

التعليم العالي: فرع جامعة النجاح المعلن عنه في روابي غير مرخص

ناصر الدين يدعو لمزيد من الرباط في الأقصى لإفشال مخططات الاحتلال

ناصر الدين يدعو لمزيد من الرباط في الأقصى لإفشال مخططات الاحتلال

البرازيل تقدم لفلسطين 60 ألف جرعة من اللقاح الثلاثي

البرازيل تقدم لفلسطين 60 ألف جرعة من اللقاح الثلاثي

اشتية يبحث مع وزير ياباني التعاون في مجالات التكنولوجيا والريادة والتدريب المهني

اشتية يبحث مع وزير ياباني التعاون في مجالات التكنولوجيا والريادة والتدريب المهني

جماعات الهيكل تستعد لمسيرة أعلام جديدة في القدس وعلى أبواب الأقصى

جماعات الهيكل تستعد لمسيرة أعلام جديدة في القدس وعلى أبواب الأقصى

القسام: ولّى زمن الصمت إزاء الاعتداء على مقدساتنا والأسرى على موعد مع الحرية

القسام: ولّى زمن الصمت إزاء الاعتداء على مقدساتنا والأسرى على موعد مع الحرية

الاحتلال يمدد اعتقال 8 مقدسيين بينهم فتية ويحكم على شاب بالسجن

الاحتلال يمدد اعتقال 8 مقدسيين بينهم فتية ويحكم على شاب بالسجن

انطلاق برنامج &quot;المدارس الصيفية&quot; في القدس برعاية وكالة بيت مال القدس الشريف

انطلاق برنامج "المدارس الصيفية" في القدس برعاية وكالة بيت مال القدس الشريف

منوعات

أحمد الفيشاوي يكشف كواليس ضرب والده لعادل إمام

أحمد الفيشاوي يكشف كواليس ضرب والده لعادل إمام

كيف هنأت أصالة جمهورها بالعالم الهجري الجديد؟

كيف هنأت أصالة جمهورها بالعالم الهجري الجديد؟

بعد أيام من طلاقها.. نسرين طافش تتألق بصور داخل سيارتها

بعد أيام من طلاقها.. نسرين طافش تتألق بصور داخل سيارتها

بعد صورتها مع إسرائيلية.. كيف ردت نانسي عجرم على الانتقادات؟

بعد صورتها مع إسرائيلية.. كيف ردت نانسي عجرم على الانتقادات؟

بعد اعتقالها بتهمة حيازة المخدرات.. إطلاق سراح جيجي حديد

بعد اعتقالها بتهمة حيازة المخدرات.. إطلاق سراح جيجي حديد

شاهد.. ياسمين رحمي تخلع الباروكة على الهواء مباشرة

شاهد.. ياسمين رحمي تخلع الباروكة على الهواء مباشرة

شاهد.. ماريا معلوف تثير الغضب بعد حملها علم إسرائيل والغناء به

شاهد.. ماريا معلوف تثير الغضب بعد حملها علم إسرائيل والغناء به

&quot;يمارس طقوس غريبة&quot;.. المهن الموسيقية تلغي تصريح حفل ترافيس سكوت بمصر

"يمارس طقوس غريبة".. المهن الموسيقية تلغي تصريح حفل ترافيس سكوت بمصر

بالفيديو.. الشاب خالد يكشف تفاصيل صادمة عن حياته الشخصية

بالفيديو.. الشاب خالد يكشف تفاصيل صادمة عن حياته الشخصية

شاهد: فرح أبوعديلة أول أردنية تتوج على عرش جمال العرب بأمريكا

شاهد: فرح أبوعديلة أول أردنية تتوج على عرش جمال العرب بأمريكا

عربي

الجزائر تنفي وجود أي إصابة بفيروس إيبولا وحمى ماربورغ النزفية

الجزائر تنفي وجود أي إصابة بفيروس إيبولا وحمى ماربورغ النزفية

صور.. استبدال كسوة الكعبة المشرفة مع بداية العام الهجري الجديد

صور.. استبدال كسوة الكعبة المشرفة مع بداية العام الهجري الجديد

فاجعة في الجزائر.. مصرع 34 شخصاً بحادث سير

فاجعة في الجزائر.. مصرع 34 شخصاً بحادث سير

تفاصيل اجتماع لجنة التشاور السياسي بين مصر وقطر

تفاصيل اجتماع لجنة التشاور السياسي بين مصر وقطر