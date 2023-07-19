ناصر الدين يدعو لمزيد من الرباط في الأقصى لإفشال مخططات الاحتلال

رام الله - دنيا الوطندعا عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" هارون ناصر الدين، أهلنا في الضفة الغربية والقدس المحتلة وأراضي عام 48 إلى مزيد من شد الرحال والرباط في المسجد الأقصى لإفشال مخططات الاحتلال.وأوضح ناصر الدين أن مخطط الاحتلال هو تقسيم المسجد الأقصى وصولا لبناء "هيكلهم" المزعوم، بالإضافة إلى الاستيلاء على الجزء الشرقي.وقال إن ما يقوم به المستوطنون في ساحات الأقصى من "طقوس" علنية و"بركات" تلمودية تزداد يوما بعد الآخر، إضافة إلى زيادة في أعداد المقتحمين وساعات الاقتحام، هو تنفيذ لسياسة القضم التي يتبعها الاحتلال وصولًا لتقسيم الأقصى كما فعلوا في المسجد الإبراهيمي.وأضاف أن قوات الاحتلال تحاول إخراج المرابطين والمرابطات من المسجد الأقصى، وتمنع الوصول إليه من الضفة الغربية والداخل وحتى من أبناء المدينة المقدسة.وأشار إلى أن حكومة الاحتلال التي تهدم بيوت المقدسيين وتبني المستوطنات تريد تمكين المستوطنين من الأقصى ليقوموا ببناء "الهيكل" المزعوم وليكون رديفا لحائط البراق الذي استولى عليه الاحتلال.وأكد على أن "هذا يتطلب من الأمة العربية والاسلامية أن تصطف خلف الشعب الفلسطيني والأقصى ليساعدوا في حمايته واسترجاعه ومنع تقسيمه وهدمه".ونظمت جماعات الهيكل المزعوم مساء أمس، مسيرة أعلام استفزازية حول أبواب المسجد الأقصى، تحضيراً لما يسمى ذكرى "خراب الهيكل" التي توافق 27 تموز/ يوليو الجاري.