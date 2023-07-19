ملك المغرب يدعو نتنياهو لزيارة الرباط

رام الله - دنيا الوطنتلقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأربعاء، دعوة من العاهل المغربي الملك محمد السادس لزيارة الرباط.وأوضح مكتب نتنياهو في بيان مقتضب له، أن "الدعوة صدرت في رسالة شخصية شكر فيها الملك، إسرائيل على استعدادها للاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية".وأضاف "كتب الملك محمد السادس لرئيس الوزراء أن الزيارة ستفتح آفاقا جديدة لتعزيز العلاقات بين بلدينا".وسبق أن أعلن الديوان الملكي المغربي، الأحد الماضي، أن "إسرائيل اعترفت بسيادة المغرب على الصحراء الغربية".وأفادت وكالة الأنباء المغربية بأن "الوزير الأول لإسرائيل بنيامين نتنياهو، بعث رسالة إلى الملك محمد السادس"، مشيرة إلى أن "إسرائيل قررت الاعتراف بسيادة المغرب على أراضي الصحراء الغربية".