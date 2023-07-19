شؤون فلسطينية

البرازيل تقدم لفلسطين 60 ألف جرعة من اللقاح الثلاثي

البرازيل تقدم لفلسطين 60 ألف جرعة من اللقاح الثلاثي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تسلمت وزارة الصحة الفلسطينية 60 ألف جرعة من اللقاح الثلاثي DTP وذلك على شكلِ دعمٍ من الحكومةِ البرازيلية.

وقدمت وزيرة الصحة، خلال تسلمها اللقاحات برفقة السفير البرازيلي في فلسطين أليساندرو وارلي كاندياس، شكرها لدولة البرازيل حكومةً وشعباً على هذا التبرع السخي الى دولة فلسطين.

وأضافت أن هذه اللقاح الثلاثي DTP يقي من أمراض الدفتيريا والكزاز والسعال الديكي، ويعد من اللقاحات الأساسية التي يتم إعطاؤها لأطفالنا ضمن البرنامج الوطني الموسع للتطعيم.

وتابعت أن برنامج التطعيم الوطني الفلسطيني هو مفخرة لدولة فلسطين ولوزارة الصحة على الصعيدين الإقليمي والعالمي بنسبة تغطية تكاد تصل إلى 100%، الأمر الذي يدل على الوعي الكبير لدى المواطن الفلسطيني بأهمية التطعيم والوقاية من الأمراض.

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