الصين: مستعدون للتعاون مع واشنطن بشأن المناخ لكن بشرط

رام الله - دنيا الوطنقال نائب الرئيس الصيني لمبعوث المناخ الأمريكي جون كيري، اليوم الأربعاء، إن الصين مستعدة للعمل مع واشنطن للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري طالما أن الأخيرة تلبي مطالبها السياسية.ونقلت وكالة أنباء الصين عن نائب الرئيس هان تشنغ قوله لكيري إن "مواجهة تغير المناخ جانب مهم من جوانب التعاون الصيني الأميركي، ولكن التعاون من المفترض أن يقوم على الاحترام المتبادل".وأضاف: "يجب المضي قدما على أساس مشاركة الولايات المتحدة الكاملة في القضايا الأساسية التي تهم الطرفين، وتبادل الأفكار".بدوره، قال كيري لوزير الخارجية الصيني وانغ يي، خلال الزيارة التي أجراها هذا الأسبوع، إن "إدارة الرئيس جو بايدن ملتزمة باستقرار العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم، فيما يعمل الجانبان على استئناف الاتصالات رفيعة المستوى".وتراجعت العلاقات بين البلدين لمستوى قياسي منخفض في ظل خلافات على التعريفات الجمركية، والقيود على الوصول للتكنولوجيا، وملف حقوق الإنسان، ومطالبات الصين الإقليمية في بحر الصين الجنوبي، وتهديدات بكين لتايوان التي تتمتع بحكم ذاتي.