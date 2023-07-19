الجزائر تنفي وجود أي إصابة بفيروس إيبولا وحمى ماربورغ النزفية

رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة الصحة في الجزائر أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس إيبولا وحمى ماربورغ النزفية "وكل ما يشاع مجرد أكاذيب".وقالت الوزارة "على إثر استمرار تداول بعض المعلومات غير الصحيحة والمتعلقة بوجود حالات إصابة بفيروس إيبولا وحمى ماربورغ النزفية في الجزائر، لم يتم لحد اليوم تسجيل أي حالة من هذه الأمراض على المستوى الوطني".وأشارت إلى أن "التعليمات التي تم إرسالها إلى الولايات ذات نقاط دخول دولية (جوية ومينائية وأرضية) كانت تهدف إلى إعلام مهنيي الصحة على هذا المستوى لتعزيز اليقظة، نظرا للانتشار المتكرر لهذين المرضين في بعض الدول".وذكرت الوزارة أن "البروفيسور علي عبد الكريم أستاذ الأمراض المعدية بالمستشفى الجامعي بتيزي وزو، كان قد أكد أنه لم تسجل أي حالة من هذا المرض وتبقى مصالح المستشفى متأهبة بالخصوص لمواجهة موجة الحرارة التي يعرفها الوطن والنتائج المترتبة عنها".كما أوصت وزارة الصحة بضرورة أخذ كل الاحتياطات وعدم التعرض لأشعة الشمس وكثرة شرب الماء والبقاء في مناطق الظل بعيدا عن الحرارة، خاصة بالنسبة للمسنين والأطفال.