عربي

الجزائر تنفي وجود أي إصابة بفيروس إيبولا وحمى ماربورغ النزفية

الجزائر تنفي وجود أي إصابة بفيروس إيبولا وحمى ماربورغ النزفية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الصحة في الجزائر أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس إيبولا وحمى ماربورغ النزفية "وكل ما يشاع مجرد أكاذيب".

وقالت الوزارة "على إثر استمرار تداول بعض المعلومات غير الصحيحة والمتعلقة بوجود حالات إصابة بفيروس إيبولا وحمى ماربورغ النزفية في الجزائر، لم يتم لحد اليوم تسجيل أي حالة من هذه الأمراض على المستوى الوطني".

وأشارت إلى أن "التعليمات التي تم إرسالها إلى الولايات ذات نقاط دخول دولية (جوية ومينائية وأرضية) كانت تهدف إلى إعلام مهنيي الصحة على هذا المستوى لتعزيز اليقظة، نظرا للانتشار المتكرر لهذين المرضين في بعض الدول".

وذكرت الوزارة أن "البروفيسور علي عبد الكريم أستاذ الأمراض المعدية بالمستشفى الجامعي بتيزي وزو، كان قد أكد أنه لم تسجل أي حالة من هذا المرض وتبقى مصالح المستشفى متأهبة بالخصوص لمواجهة موجة الحرارة التي يعرفها الوطن والنتائج المترتبة عنها".

كما أوصت وزارة الصحة بضرورة أخذ كل الاحتياطات وعدم التعرض لأشعة الشمس وكثرة شرب الماء والبقاء في مناطق الظل بعيدا عن الحرارة، خاصة بالنسبة للمسنين والأطفال.

أخبار ذات صلة

الجزائر تنفي وجود أي إصابة بفيروس إيبولا وحمى ماربورغ النزفية

الجزائر تنفي وجود أي إصابة بفيروس إيبولا وحمى ماربورغ النزفية

صور.. استبدال كسوة الكعبة المشرفة مع بداية العام الهجري الجديد

صور.. استبدال كسوة الكعبة المشرفة مع بداية العام الهجري الجديد

فاجعة في الجزائر.. مصرع 34 شخصاً بحادث سير

فاجعة في الجزائر.. مصرع 34 شخصاً بحادث سير

تفاصيل اجتماع لجنة التشاور السياسي بين مصر وقطر

تفاصيل اجتماع لجنة التشاور السياسي بين مصر وقطر

الأردن: قتيلان في حادث تدهور مركبة بالعقبة

الأردن: قتيلان في حادث تدهور مركبة بالعقبة

المغرب: إنقاذ نحو 900 مهاجر خلال ثمانية أيام

المغرب: إنقاذ نحو 900 مهاجر خلال ثمانية أيام

شاهد: إصابة عسكرييْن وأضرار مادية في عدوان إسرائيلي جديد على سوريا

شاهد: إصابة عسكرييْن وأضرار مادية في عدوان إسرائيلي جديد على سوريا

شاهد: الوسائط الدفاعية السورية تتصدى لـ &quot;أهداف معادية&quot; في سماء محيط دمشق

شاهد: الوسائط الدفاعية السورية تتصدى لـ "أهداف معادية" في سماء محيط دمشق

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

اشتية يبحث مع وزير ياباني التعاون في مجالات التكنولوجيا والريادة والتدريب المهني

اشتية يبحث مع وزير ياباني التعاون في مجالات التكنولوجيا والريادة والتدريب المهني

جماعات الهيكل تستعد لمسيرة أعلام جديدة في القدس وعلى أبواب الأقصى

جماعات الهيكل تستعد لمسيرة أعلام جديدة في القدس وعلى أبواب الأقصى

القسام: ولّى زمن الصمت إزاء الاعتداء على مقدساتنا والأسرى على موعد مع الحرية

القسام: ولّى زمن الصمت إزاء الاعتداء على مقدساتنا والأسرى على موعد مع الحرية

الاحتلال يمدد اعتقال 8 مقدسيين بينهم فتية ويحكم على شاب بالسجن

الاحتلال يمدد اعتقال 8 مقدسيين بينهم فتية ويحكم على شاب بالسجن

انطلاق برنامج &quot;المدارس الصيفية&quot; في القدس برعاية وكالة بيت مال القدس الشريف

انطلاق برنامج "المدارس الصيفية" في القدس برعاية وكالة بيت مال القدس الشريف

سُلطة الأراضي تُسلم أراضي حكومية تعويضاً للمواطنين عن استملاك أراضيهم في خانيونس

سُلطة الأراضي تُسلم أراضي حكومية تعويضاً للمواطنين عن استملاك أراضيهم في خانيونس

الأولمبية توقد شعلة الأسبوع الأولمبي الوطني السنوي 2023 في محافظات الوطن والشتات

الأولمبية توقد شعلة الأسبوع الأولمبي الوطني السنوي 2023 في محافظات الوطن والشتات

التعليم العالي تُعلن عن منح دراسية بمجال الدراسات العليا في تونس

التعليم العالي تُعلن عن منح دراسية بمجال الدراسات العليا في تونس

منوعات

أحمد الفيشاوي يكشف كواليس ضرب والده لعادل إمام

أحمد الفيشاوي يكشف كواليس ضرب والده لعادل إمام

كيف هنأت أصالة جمهورها بالعالم الهجري الجديد؟

كيف هنأت أصالة جمهورها بالعالم الهجري الجديد؟

بعد أيام من طلاقها.. نسرين طافش تتألق بصور داخل سيارتها

بعد أيام من طلاقها.. نسرين طافش تتألق بصور داخل سيارتها

بعد صورتها مع إسرائيلية.. كيف ردت نانسي عجرم على الانتقادات؟

بعد صورتها مع إسرائيلية.. كيف ردت نانسي عجرم على الانتقادات؟

بعد اعتقالها بتهمة حيازة المخدرات.. إطلاق سراح جيجي حديد

بعد اعتقالها بتهمة حيازة المخدرات.. إطلاق سراح جيجي حديد

شاهد.. ياسمين رحمي تخلع الباروكة على الهواء مباشرة

شاهد.. ياسمين رحمي تخلع الباروكة على الهواء مباشرة

شاهد.. ماريا معلوف تثير الغضب بعد حملها علم إسرائيل والغناء به

شاهد.. ماريا معلوف تثير الغضب بعد حملها علم إسرائيل والغناء به

&quot;يمارس طقوس غريبة&quot;.. المهن الموسيقية تلغي تصريح حفل ترافيس سكوت بمصر

"يمارس طقوس غريبة".. المهن الموسيقية تلغي تصريح حفل ترافيس سكوت بمصر

بالفيديو.. الشاب خالد يكشف تفاصيل صادمة عن حياته الشخصية

بالفيديو.. الشاب خالد يكشف تفاصيل صادمة عن حياته الشخصية

شاهد: فرح أبوعديلة أول أردنية تتوج على عرش جمال العرب بأمريكا

شاهد: فرح أبوعديلة أول أردنية تتوج على عرش جمال العرب بأمريكا

عربي

الجزائر تنفي وجود أي إصابة بفيروس إيبولا وحمى ماربورغ النزفية

الجزائر تنفي وجود أي إصابة بفيروس إيبولا وحمى ماربورغ النزفية

صور.. استبدال كسوة الكعبة المشرفة مع بداية العام الهجري الجديد

صور.. استبدال كسوة الكعبة المشرفة مع بداية العام الهجري الجديد

فاجعة في الجزائر.. مصرع 34 شخصاً بحادث سير

فاجعة في الجزائر.. مصرع 34 شخصاً بحادث سير

تفاصيل اجتماع لجنة التشاور السياسي بين مصر وقطر

تفاصيل اجتماع لجنة التشاور السياسي بين مصر وقطر