دولي

جنوب إفريقيا تنهي الجدل حول اعتقال بوتين

جنوب إفريقيا تنهي الجدل حول اعتقال بوتين
بوتين
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الرئاسة في جنوب إفريقيا، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يحضر قمة مجموعة (بريكس) التي تعقد في أغسطس المقبل، بناء على "أمر متفق عليه بين الطرفين".

وأوضحت الرئاسة في بيان أن وزير الخارجية سيرغي لافروف سيمثل روسيا في القمة بدلا من الرئيس  بوتين.

وواجهت جنوب أفريقيا معضلة في استضافة القمة نظرا لكونها مطالبة من الناحية النظرية، لأنها عضو في المحكمة الجنائية الدولية، بالقبض على بوتين إذا حضر القمة بسبب اتهامه بارتكاب جرائم حرب.

من جانب آخر، قال الكرملين، إن روسيا لم تبلغ جنوب أفريقيا أن القبض على بوتين بناء على مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية "سيعني إعلان حرب".

وصرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين، أنه "مع ذلك يدرك الجميع، دون توضيح ذلك لهم، ما تعنيه محاولة التعدي على حقوق بوتين".

وأظهرت وثيقة نشرتها محكمة محلية في جنوب إفريقيا، الثلاثاء، أن رئيس البلاد سيريل رامافوزا طلب من المحكمة الجنائية الدولية إعفاء بلاده من اعتقال بوتين، لأن "من شأن ذلك أن يصل إلى حد إعلان الحرب".

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