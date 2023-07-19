شؤون فلسطينية

اشتية يبحث مع وزير ياباني التعاون في مجالات التكنولوجيا والريادة والتدريب المهني

اشتية يبحث مع وزير ياباني التعاون في مجالات التكنولوجيا والريادة والتدريب المهني
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
بحث رئيس الوزراء محمد اشتية، مع وزير التحول الرقمي الياباني كانو تارو، آفاق التعاون في مجالات التدريب المهني والتقني وريادة الأعمال.

وأشاد اشتية، خلال لقائه الوزير الياباني، اليوم الأربعاء، في مكتبه برام الله، بحضور ممثل اليابان في لدى فلسطينيي يوئيتشي ناكاشيما، بالدعم الياباني لفلسطين وموقفها الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا والريادة وتبادل الخبرات.

وناقش رئيس الوزراء مع الوزير الضيف التحديات التي تواجه الفلسطينيين في ظل الفراغ السياسي، والانتهاكات الإسرائيلية المتزايدة بحق شعبنا، وتسارع وتيرة الاستيطان ومصادرة الأراضي، والتي تهدد إمكانية تحقيق حل الدولتين.

وقال رئيس الوزراء: "في ظل احتلال إسرائيلي يتجسد بشكل رقمي واستخدام التكنولوجيا، فإننا ندرك أهمية التكنولوجيا لمواجهة هذا الاحتلال والصمود في وجهه، نتبنى نهج الصمود المقاوم ونعمل جاهدين على توفير سبل الصمود لأبناء شعبنا من خلال تقديم تعليم جيد وتعزيز المعرفة والصحة وتقديم مختلف الخدمات".

وتابع: "إن البطالة تتركز بشكل كبير بين خريجي الجامعات، بينما تندر البطالة بين المهنيين، حيث أن مخرجات العملية التعليمية غير متناسبة مع احتياجات سوق العمل لذا، تعمل الحكومة على عدة برامج لتحقيق التناسب بين المهارات واحتياجات السوق، مثل إنشاء جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، وبرنامج أكاديمية البرمجة والترميز، ونريد لشباب فلسطين أن يكونوا منتجين ومطورين للتكنولوجيا لا مجرد مستهلكين لها".

ودعا رئيس الوزراء اليابان إلى دعم خطط الحكومة ليكون الشباب الفلسطينيين منتجين ومطورين للتكنولوجيا، وليس مجرد مستهلكين لها.

وناقش الطرفان إمكانية استضافة فلسطين لوفد من ممثلي قطاع التكنولوجيا في اليابان، لاطلاعهم على الفرص الاستثمارية في هذا المجال، واستفادة الشركات التكنولوجية اليابانية من الخبرات الفلسطينية.

أخبار ذات صلة

اشتية يطلب تخصيص حصة فلسطين من لحوم الأضاحي لغزة ومخيمات لبنان وسوريا

اشتية يطلب تخصيص حصة فلسطين من لحوم الأضاحي لغزة ومخيمات لبنان وسوريا

اشتية يبحث مع وزير ياباني التعاون في مجالات التكنولوجيا والريادة والتدريب المهني

اشتية يبحث مع وزير ياباني التعاون في مجالات التكنولوجيا والريادة والتدريب المهني

جماعات الهيكل تستعد لمسيرة أعلام جديدة في القدس وعلى أبواب الأقصى

جماعات الهيكل تستعد لمسيرة أعلام جديدة في القدس وعلى أبواب الأقصى

القسام: ولّى زمن الصمت إزاء الاعتداء على مقدساتنا والأسرى على موعد مع الحرية

القسام: ولّى زمن الصمت إزاء الاعتداء على مقدساتنا والأسرى على موعد مع الحرية

أبرز قرارات لجنة العمل الحكومي بغزة عقب اجتماعها الأسبوعي

أبرز قرارات لجنة العمل الحكومي بغزة عقب اجتماعها الأسبوعي

الاحتلال يمدد اعتقال 8 مقدسيين بينهم فتية ويحكم على شاب بالسجن

الاحتلال يمدد اعتقال 8 مقدسيين بينهم فتية ويحكم على شاب بالسجن

انطلاق برنامج &quot;المدارس الصيفية&quot; في القدس برعاية وكالة بيت مال القدس الشريف

انطلاق برنامج "المدارس الصيفية" في القدس برعاية وكالة بيت مال القدس الشريف

الصحة بغزة توجه نصائح للمواطنين خلال موجات الحر

الصحة بغزة توجه نصائح للمواطنين خلال موجات الحر

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

اشتية يبحث مع وزير ياباني التعاون في مجالات التكنولوجيا والريادة والتدريب المهني

اشتية يبحث مع وزير ياباني التعاون في مجالات التكنولوجيا والريادة والتدريب المهني

جماعات الهيكل تستعد لمسيرة أعلام جديدة في القدس وعلى أبواب الأقصى

جماعات الهيكل تستعد لمسيرة أعلام جديدة في القدس وعلى أبواب الأقصى

القسام: ولّى زمن الصمت إزاء الاعتداء على مقدساتنا والأسرى على موعد مع الحرية

القسام: ولّى زمن الصمت إزاء الاعتداء على مقدساتنا والأسرى على موعد مع الحرية

الاحتلال يمدد اعتقال 8 مقدسيين بينهم فتية ويحكم على شاب بالسجن

الاحتلال يمدد اعتقال 8 مقدسيين بينهم فتية ويحكم على شاب بالسجن

انطلاق برنامج &quot;المدارس الصيفية&quot; في القدس برعاية وكالة بيت مال القدس الشريف

انطلاق برنامج "المدارس الصيفية" في القدس برعاية وكالة بيت مال القدس الشريف

سُلطة الأراضي تُسلم أراضي حكومية تعويضاً للمواطنين عن استملاك أراضيهم في خانيونس

سُلطة الأراضي تُسلم أراضي حكومية تعويضاً للمواطنين عن استملاك أراضيهم في خانيونس

الأولمبية توقد شعلة الأسبوع الأولمبي الوطني السنوي 2023 في محافظات الوطن والشتات

الأولمبية توقد شعلة الأسبوع الأولمبي الوطني السنوي 2023 في محافظات الوطن والشتات

التعليم العالي تُعلن عن منح دراسية بمجال الدراسات العليا في تونس

التعليم العالي تُعلن عن منح دراسية بمجال الدراسات العليا في تونس

منوعات

أحمد الفيشاوي يكشف كواليس ضرب والده لعادل إمام

أحمد الفيشاوي يكشف كواليس ضرب والده لعادل إمام

كيف هنأت أصالة جمهورها بالعالم الهجري الجديد؟

كيف هنأت أصالة جمهورها بالعالم الهجري الجديد؟

بعد أيام من طلاقها.. نسرين طافش تتألق بصور داخل سيارتها

بعد أيام من طلاقها.. نسرين طافش تتألق بصور داخل سيارتها

بعد صورتها مع إسرائيلية.. كيف ردت نانسي عجرم على الانتقادات؟

بعد صورتها مع إسرائيلية.. كيف ردت نانسي عجرم على الانتقادات؟

بعد اعتقالها بتهمة حيازة المخدرات.. إطلاق سراح جيجي حديد

بعد اعتقالها بتهمة حيازة المخدرات.. إطلاق سراح جيجي حديد

شاهد.. ياسمين رحمي تخلع الباروكة على الهواء مباشرة

شاهد.. ياسمين رحمي تخلع الباروكة على الهواء مباشرة

شاهد.. ماريا معلوف تثير الغضب بعد حملها علم إسرائيل والغناء به

شاهد.. ماريا معلوف تثير الغضب بعد حملها علم إسرائيل والغناء به

&quot;يمارس طقوس غريبة&quot;.. المهن الموسيقية تلغي تصريح حفل ترافيس سكوت بمصر

"يمارس طقوس غريبة".. المهن الموسيقية تلغي تصريح حفل ترافيس سكوت بمصر

بالفيديو.. الشاب خالد يكشف تفاصيل صادمة عن حياته الشخصية

بالفيديو.. الشاب خالد يكشف تفاصيل صادمة عن حياته الشخصية

شاهد: فرح أبوعديلة أول أردنية تتوج على عرش جمال العرب بأمريكا

شاهد: فرح أبوعديلة أول أردنية تتوج على عرش جمال العرب بأمريكا

عربي

صور.. استبدال كسوة الكعبة المشرفة مع بداية العام الهجري الجديد

صور.. استبدال كسوة الكعبة المشرفة مع بداية العام الهجري الجديد

فاجعة في الجزائر.. مصرع 34 شخصاً بحادث سير

فاجعة في الجزائر.. مصرع 34 شخصاً بحادث سير

تفاصيل اجتماع لجنة التشاور السياسي بين مصر وقطر

تفاصيل اجتماع لجنة التشاور السياسي بين مصر وقطر

الأردن: قتيلان في حادث تدهور مركبة بالعقبة

الأردن: قتيلان في حادث تدهور مركبة بالعقبة