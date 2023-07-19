شؤون فلسطينية

أبرز قرارات لجنة العمل الحكومي بغزة عقب اجتماعها الأسبوعي

أبرز قرارات لجنة العمل الحكومي بغزة عقب اجتماعها الأسبوعي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
عقدت لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة اجتماعها الأسبوعي رقم (232) اليوم الأربعاء، وهنأت اللجنة شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية بحلول العام الهجري الجديد،  داعية المولى أن يكون عام خير وبركة يتحرر فيه أقصانا وأسرانا من دنس الاحتلال.

كما تمنت اللجنة التوفيق والنجاح لطلابنا في الثانوية العامة، تزامنا مع إعلان النتائج غدا، مطالبة جميع أبناء شعبنا بالتعبير عن مظاهر الفرح والاحتفال بعيدا عن إطلاق النار والمفرقعات حتى لا تتحول البهجة بالنجاح لأحزان ومآسي، مؤكدة على متابعة جهات الاختصاص لأي حالات مخالفة والتعامل معها وفق الأصول القانونية.

كما دعت اللجنة طلبتنا الأعزاء لاختيار التخصصات الجامعية التي تتناسب وفرص العمل والتشغيل محليا وعن بعد.

وناقشت اللجنة عددًا من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، وأقرت محضر اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية، فيما أحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.

وقررت اللجنة خلال الإجتماع إعفاء أصحاب مصانع الخياطة من الغرامات ورسوم التراخيص المتراكمة حتى العام 2020، والموافقة على إقامة مشروع جديد لإنشاء أقفاص بحرية للاستزراع السمكي.

كما قررت اللجنة تخصيص مبلغ مالي لتوفير مركبات صهريج عدد (5) لصالح المديرية العامة للدفاع المدني، وصرف مبلغ مالي لصالح نقابة أطباء فلسطين، ضمن جهود دعم النقابات المرخصة والعاملة في قطاع غزة.

وأعلنت عن تعزيز جهود شراء الأدوية من جمهورية مصر العربية، بما يساهم في توفيرها بأسعار مناسبة، وإعادة تشكيل وتفعيل المجلس الأعلى للمرور، ليضم عدة جهات حكومية وأهلية.

وتم خلال الجلسة إقرار توصيات تقرير الاقتصاد الزراعي المقدم من وزارة الزراعة.

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