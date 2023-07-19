الاحتلال يمدد اعتقال 8 مقدسيين بينهم فتية ويحكم على شاب بالسجن

رام الله - دنيا الوطنمددت محاكم الاحتلال في القدس المحتلة، اعتقال عدد من الشبان المقدسيين، وحكمت على شاب بالسجن الفعلي.وذكرت مصادر مقدسية أن محكمة الاحتلال، قضت بسجن الشاب المقدسي سعد القمبر من بلدة جبل المكبر بالسجن ٨ أشهر.بالتزامن مع ذلك، مددت سلطات الاحتلال اعتقال ثمانية مقدسيين معظمهم شبان وفتية، لفترات متفاوتة.وطالت قرارات التمديد المقدسي محمد غيث حتى الـ 23 من تشرين الثاني المقبل، ومحمد عبيد حتى تاريخ 15 من تشرين الثاني القادم، و محمد حمد حتى يوم الجمعة المقبل، و الفتى المقدسي مالك بوجه حتى 7 أيلول المقبل، والفتى المقدسي علي علقم حتى يوم الجمعة، والشاب محمد عبد الجبار حتى تاريخ 13 أيلول المقبل.كذلك مددت محكمة الاحتلال اعتقال الشاب المقدسي محمود الشخشير لفترة إضافية، علماً بأنه معتقل منذ أحداث المصلى القبلي في ليلة الرابع عشر من رمضان الماضي.ومددت سلطات الاحتلال اعتقال الشاب المقدسي أكثم نهاد من بلدة جبل المكبر حتى تاريخ 6 أيلول المقبل.وكانت محكمة الاحتلال المركزية، رفضت الاستئناف على قرار "ما تسمى بمحكمة الصلح الإسرائيلية" القاضي بتمديد اعتقال الشاب ليث الشلبي" وعليه تبقي تمديد اعتقاله.وصعدت قوات الاحتلال من اعتقال المقدسيين والتنكيل بهم على خلفية رباطهم في المسجد الأقصى، وما يُنشر على منصات التواصل الاجتماعي.وخلال النصف الأول من العام 2023، نفذ الاحتلال 1523 حالة اعتقال في القدس المحتلة، واقتحمت قوات الاحتلال منازل عشرات الأسرى المقدسيين، تنفيذا لقرار وزير الحرب مصادرة وحجز ممتلكات أسرى القدس.وشهدت ذات الفترة 682 قرار إبعاد ومنع سفر عن القدس والمسجد الأقصى واستهدفت بشكل خاص نشطاء ومرابطين.