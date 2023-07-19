شؤون فلسطينية

انطلاق برنامج "المدارس الصيفية" في القدس برعاية وكالة بيت مال القدس الشريف

انطلاق برنامج "المدارس الصيفية" في القدس برعاية وكالة بيت مال القدس الشريف
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت وكالة بيت مال القدس الشريف في القدس وعلى مدى أربعة أسابيع برنامج المدارس الصيفية في القدس لفائدة 3000 مستفيد، موزعين على 4 مدارس و9 مراكز للتخييم، بغلاف مالي يناهز 120 ألف دولار أمريكي، بتمويل من المملكة المغربية.

يُكرس البرنامج الذي ينظم بتعاون بين جمعية المركز الثقافي المغربي في القدس والمؤسسات المقدسية ذات الاختصاص، دور المدرسة في إشاعة قيم الوحدة والتضامن بين الأجيال الفلسطينية من خلال أكبر تجمع للطفولة من نوعه في القدس، سواء من حيث عدد المستفيدين أو من حيث التأطير.

ويتوزع البرنامج على حيز مهم للترفيه والاستجمام، وحيز آخر مُهم للتربية والتكوين يشمل تنظيم 90 ورشة موضوعاتية ومتخصصة في مجالات الفن، والموسيقى، والمسرح، والرياضة، وورشات متخصصة في لغات التواصل، والتربية البيئية، والتدريب على تقنيات الترافع، وأوجه استعمال الذكاء في التواصل من خلال التقنيات الحديثة للإعلام والتواصل.

كما يشمل البرنامج كذلك دوريا في كرة القدم وآخر بين المدارس الصيفية، وألعاب الذكاء، بالإضافة إلى ألعاب الصغار وأمسيات التنشيط والكرنفال ومسرح العرائس بمشاركة فنانين متخصصين.

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