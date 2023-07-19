الصحة بغزة توجه نصائح للمواطنين خلال موجات الحر

رام الله - دنيا الوطنوجهت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، نصائح للمواطنين خلال موجات الحر الشديد التي تتزامن مع فصل الصيف الحالي.وطالبت الصحة المواطنين، بالجلوس في اماكن مظللة وتجنُب التعرض المُباشر والطويل لأشعة الشمس، وإغلاق النوافذ والستائر نهاراً لمنع دخول حرارة الشمس القوية إلى المنزل.كما وطالبتهم بارتداء ملابس قطنية فضفاضة ذات ألوان فاتحة عاكسة للحرارة، والإكثار من تناول المياه والمشروبات الباردة.ودعتهم لتجنب اشعال النيران والاعشاب الجافة وتحييد أي ظروف قد تسبب الحرائق، وإطفاء الأدوات الكهربائية المنزلية اذا كانت تبعث الحرارة، عدم ممارسة الرياضة خلال ساعات النهار الحارة.كما وطالبت المواطنين بتناول الأطعمة الغنية بالماء والمواد الأساسية وتجنب الأطعمة الدسمة، والاستحمام بالماء البارد وتجنب الماء الساخن، وعدم ترك الأطفال الرُضع داخل السيارات.