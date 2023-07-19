التعليم لـ "دنيا الوطن": نتائج الثانوية العامة ستعلن عبر بيانٍ صحفي وليس مؤتمر

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة التربية والتعليم، إن نتائج الثانوية العامة التي من المقرر إعلانها صباح غدٍ الخميس، ستكون من خلال بيان صحفي يتم قراءته عبر شاشة التلفزيون الرسمي (تلفزيون فلسطين).وأوضح الناطق باسم الوزارة صادق الخضور في حديث لـ "دنيا الوطن" إنه سيتم قراءت البيان الصحفي على الهواء مباشرة يتم من خلاله إعلان أسماء الأوائل في الفروع.وأشار إلى أنه سيتم عقب قراءت البيان تفعيل الرابط الخاص بالنتائج عبر موقع الوزارةـ ثم توزيع الملف الخاص بالنتائج على وسائل الإعلام المختلفة.يذكر أن وزارة الترية والتعليم أعلنت في وقت سابق أن نتائج الثانوية العامة سوف تعلن عند الساعة التاسعة من صباح يوم غدٍ الخميس.