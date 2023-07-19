شؤون فلسطينية

سُلطة الأراضي تُسلم أراضي حكومية تعويضاً للمواطنين عن استملاك أراضيهم في خانيونس

سُلطة الأراضي تُسلم أراضي حكومية تعويضاً للمواطنين عن استملاك أراضيهم في خانيونس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سلمت طواقم التفتيش والمتابعة والإدارة العامة للمساحة في سلطة الأراضي بغزة، ما مساحته (40 دونم ) من الأراضي الحكومية للمواطنين المستملكة أراضيهم من عائلتي الفرا وحدايد للمنفعة العامة لإقامة محطة الطاقة الشمية التابعة لمحطة المعالجة المركزية شرق معبر صوفا.

وقالت سلطة الأراضي في بيان لها اليوم الأربعاء، إنه جرى تسليم هذه الأراضي لـ (28 مواطنا ) وذلك تنفيذاً  للقرار الصادر عن لجنة متابعة العمل الحكومي .

وأكدت سلطة الأراضي على أن عملية تسليم الأرض جرت بالتعاون الكامل بين قوات الشرطة وبلدية خانيونس بعد ازالة التعديات الواقعة عليها في منطقة قيزان أبو رشوان وهي عبارة  سياجات وبعض الاكشاك والعرائش بعد استنفاذ كافة الاجراءات القانونية بحق المتعدين واعطائهم المهلة الكافية  لجني محاصيلهم الزراعية .

بدوره، أكد رئيس سلطة الأراضي على أن انهاء عملية التعويض واتمام  المبادلة بين الحكومة والمواطنين تمت وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها والتي تحدد الاجراءات المتبعة في التعويض والمبادلة للمنفعة العامة.

وأشار إلى أن عملية التسليم تمت  بعد اتاحة الفرصة للمواطنين المتعدين باللجوء الي القضاء واستنفاذ كافة الاجراءات القضائية بالخصوص  .

وشدد رئيس سلطة الأراضي على ضرورة منع التعديات على الأراضي الحكومية والحفاظ عليها لاستخدمها في المنفعة العامة وتخصيصها للمشاريع الخدماتية بما يخدم الصالح العام  ويحقق التنمية المستدامة في القطاع في ظل الظروف التي يعيشها القطاع جراء الحصار المفروض عليه.

أخبار ذات صلة

التعليم لـ &quot;دنيا الوطن&quot;: نتائج الثانوية العامة ستعلن عبر بيانٍ صحفي وليس مؤتمر

التعليم لـ "دنيا الوطن": نتائج الثانوية العامة ستعلن عبر بيانٍ صحفي وليس مؤتمر

سُلطة الأراضي تُسلم أراضي حكومية تعويضاً للمواطنين عن استملاك أراضيهم في خانيونس

سُلطة الأراضي تُسلم أراضي حكومية تعويضاً للمواطنين عن استملاك أراضيهم في خانيونس

المرور: وفاتان بحادثي سير في قطاع غزة

المرور: وفاتان بحادثي سير في قطاع غزة

الأولمبية توقد شعلة الأسبوع الأولمبي الوطني السنوي 2023 في محافظات الوطن والشتات

الأولمبية توقد شعلة الأسبوع الأولمبي الوطني السنوي 2023 في محافظات الوطن والشتات

التشريعي بغزة: كيف نُصدر موازنة ونحن ليس لدينا سلطة على شيء؟.. والبيانات كُلها مُعلنة

التشريعي بغزة: كيف نُصدر موازنة ونحن ليس لدينا سلطة على شيء؟.. والبيانات كُلها مُعلنة

التعليم العالي تُعلن عن منح دراسية بمجال الدراسات العليا في تونس

التعليم العالي تُعلن عن منح دراسية بمجال الدراسات العليا في تونس

صور.. وزير الأشغال يفتتح البرج الإيطالي ويوزع الشقق على أصحابها

صور.. وزير الأشغال يفتتح البرج الإيطالي ويوزع الشقق على أصحابها

بالتفاصيل: آليات جديدة لصرف المنحة القطرية بغزة.. تعرف عليها

بالتفاصيل: آليات جديدة لصرف المنحة القطرية بغزة.. تعرف عليها

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

سُلطة الأراضي تُسلم أراضي حكومية تعويضاً للمواطنين عن استملاك أراضيهم في خانيونس

سُلطة الأراضي تُسلم أراضي حكومية تعويضاً للمواطنين عن استملاك أراضيهم في خانيونس

الأولمبية توقد شعلة الأسبوع الأولمبي الوطني السنوي 2023 في محافظات الوطن والشتات

الأولمبية توقد شعلة الأسبوع الأولمبي الوطني السنوي 2023 في محافظات الوطن والشتات

الخارجية تُحذّر من مخاطر استهداف الاحتلال المتصاعد للأقصى وتداعياته

الخارجية تُحذّر من مخاطر استهداف الاحتلال المتصاعد للأقصى وتداعياته

تفاصيل لقاء حسين الشيخ مع ممثل الاتحاد الأوروبي

تفاصيل لقاء حسين الشيخ مع ممثل الاتحاد الأوروبي

هيئة الأسرى تحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسير المريض عبد الباسط معطان

هيئة الأسرى تحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسير المريض عبد الباسط معطان

الإحصاء: انخفاض مؤشر أسعار الجملة بنسبة 1.23% خلال الربع الثاني

الإحصاء: انخفاض مؤشر أسعار الجملة بنسبة 1.23% خلال الربع الثاني

الخارجية تُصدر إعلاناً بشأن المصادقة على شهادات الثانوية العامة

الخارجية تُصدر إعلاناً بشأن المصادقة على شهادات الثانوية العامة

المرور بغزة: سبع إصابات في 11 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

المرور بغزة: سبع إصابات في 11 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

منوعات

أحمد الفيشاوي يكشف كواليس ضرب والده لعادل إمام

أحمد الفيشاوي يكشف كواليس ضرب والده لعادل إمام

كيف هنأت أصالة جمهورها بالعالم الهجري الجديد؟

كيف هنأت أصالة جمهورها بالعالم الهجري الجديد؟

بعد أيام من طلاقها.. نسرين طافش تتألق بصور داخل سيارتها

بعد أيام من طلاقها.. نسرين طافش تتألق بصور داخل سيارتها

بعد صورتها مع إسرائيلية.. كيف ردت نانسي عجرم على الانتقادات؟

بعد صورتها مع إسرائيلية.. كيف ردت نانسي عجرم على الانتقادات؟

بعد اعتقالها بتهمة حيازة المخدرات.. إطلاق سراح جيجي حديد

بعد اعتقالها بتهمة حيازة المخدرات.. إطلاق سراح جيجي حديد

شاهد.. ياسمين رحمي تخلع الباروكة على الهواء مباشرة

شاهد.. ياسمين رحمي تخلع الباروكة على الهواء مباشرة

شاهد.. ماريا معلوف تثير الغضب بعد حملها علم إسرائيل والغناء به

شاهد.. ماريا معلوف تثير الغضب بعد حملها علم إسرائيل والغناء به

&quot;يمارس طقوس غريبة&quot;.. المهن الموسيقية تلغي تصريح حفل ترافيس سكوت بمصر

"يمارس طقوس غريبة".. المهن الموسيقية تلغي تصريح حفل ترافيس سكوت بمصر

بالفيديو.. الشاب خالد يكشف تفاصيل صادمة عن حياته الشخصية

بالفيديو.. الشاب خالد يكشف تفاصيل صادمة عن حياته الشخصية

شاهد: فرح أبوعديلة أول أردنية تتوج على عرش جمال العرب بأمريكا

شاهد: فرح أبوعديلة أول أردنية تتوج على عرش جمال العرب بأمريكا

عربي

صور.. استبدال كسوة الكعبة المشرفة مع بداية العام الهجري الجديد

صور.. استبدال كسوة الكعبة المشرفة مع بداية العام الهجري الجديد

تفاصيل اجتماع لجنة التشاور السياسي بين مصر وقطر

تفاصيل اجتماع لجنة التشاور السياسي بين مصر وقطر

الأردن: قتيلان في حادث تدهور مركبة بالعقبة

الأردن: قتيلان في حادث تدهور مركبة بالعقبة

المغرب: إنقاذ نحو 900 مهاجر خلال ثمانية أيام

المغرب: إنقاذ نحو 900 مهاجر خلال ثمانية أيام