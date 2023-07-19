سُلطة الأراضي تُسلم أراضي حكومية تعويضاً للمواطنين عن استملاك أراضيهم في خانيونس

رام الله - دنيا الوطنسلمت طواقم التفتيش والمتابعة والإدارة العامة للمساحة في سلطة الأراضي بغزة، ما مساحته (40 دونم ) من الأراضي الحكومية للمواطنين المستملكة أراضيهم من عائلتي الفرا وحدايد للمنفعة العامة لإقامة محطة الطاقة الشمية التابعة لمحطة المعالجة المركزية شرق معبر صوفا.وقالت سلطة الأراضي في بيان لها اليوم الأربعاء، إنه جرى تسليم هذه الأراضي لـ (28 مواطنا ) وذلك تنفيذاً للقرار الصادر عن لجنة متابعة العمل الحكومي .وأكدت سلطة الأراضي على أن عملية تسليم الأرض جرت بالتعاون الكامل بين قوات الشرطة وبلدية خانيونس بعد ازالة التعديات الواقعة عليها في منطقة قيزان أبو رشوان وهي عبارة سياجات وبعض الاكشاك والعرائش بعد استنفاذ كافة الاجراءات القانونية بحق المتعدين واعطائهم المهلة الكافية لجني محاصيلهم الزراعية .بدوره، أكد رئيس سلطة الأراضي على أن انهاء عملية التعويض واتمام المبادلة بين الحكومة والمواطنين تمت وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها والتي تحدد الاجراءات المتبعة في التعويض والمبادلة للمنفعة العامة.وأشار إلى أن عملية التسليم تمت بعد اتاحة الفرصة للمواطنين المتعدين باللجوء الي القضاء واستنفاذ كافة الاجراءات القضائية بالخصوص .وشدد رئيس سلطة الأراضي على ضرورة منع التعديات على الأراضي الحكومية والحفاظ عليها لاستخدمها في المنفعة العامة وتخصيصها للمشاريع الخدماتية بما يخدم الصالح العام ويحقق التنمية المستدامة في القطاع في ظل الظروف التي يعيشها القطاع جراء الحصار المفروض عليه.