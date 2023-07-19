الأولمبية توقد شعلة الأسبوع الأولمبي الوطني السنوي 2023 في محافظات الوطن والشتات

رام الله - دنيا الوطناحتفلت اللجنة الأولمبية الفلسطينية صباح اليوم الأربعاء الموافق 19 تموز بافتتاح فعاليات الأسبوع الأولمبي الوطني السنوي بنسخته للعام الجاري 2023،وذلك بحضور القائد أحمد حلس عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ومفوض والتنظيم بمحافظات غزة،ود. نائب رئيس اللجنة الأولمبية، وموسى الوزير مدير مؤسسة الرئيس المرحوم ياسر عرفات، وأعضاء المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية، ود.يحيى الخطيب مسير أعمال المجلس الأعلى للشباب والرياضة وعبد السلام هنية الامين العام للمجلس الأعلى، وممثل شركة جوال محمد الشرفا، ولفيف من الشخصيات الرياضية والوطنية، وممثلي العشرات من وسائل الإعلام والتلفزة المختلفة.وبدأت فعاليات الأسبوع الوطني بمسير كشفي رياضي من شاطئ بحر مدينة غزة باتجاه بيت الزعيم المرحوم "أبو عمار"، بمرافقة فرق الكشافة، وعدد من العدائين، وراكبي الدراجات الهوائية والفروسية برفقة عدد من الشخصيات الرياضية والاعتبارية.وجرى الإعلان عن افتتاح فعاليات حفل الأسبوع الأولمبي الوطني انطلاقا من مؤسسة "الرئيس ياسر عرفات" بمدينة غزة، ثم السلام الوطني الفلسطيني، تلاه قراءة الفاتحة على أرواح شهداء أبناء شعبنا الفلسطيني.وفي مستهل كلمته المجدلاوي بالحضور الكرام ؛ مؤكداً ان اللجنة الأولمبية دأبت، ومنذ سنوات على افتتاح فعاليات الأسبوع الأولمبي الوطني انطلاقا من بيت الرئيس المرحوم القائد ياسر عرفات، وهي افضل مكان لذلك ؛ نظراً لما يمثله بالنسبة للحركة الوطنية الفلسطينية، والإرث التاريخي العظيم لهذا القائد الوطني الذي تركه فينا، ونحن نجدد العهد له بأن تبقى الحركة الرياضية وفيةً له؛ وبما تشكله من رافعة لأحلام وتطلعات شبابنا الوطني الفلسطيني.واعتبر المجدلاوي أن اللجنة الأولمبية تحرص دوما على أن يكون لها طابعها الخاص في الإعلان عن افتتاح الأنشطة الرياضية من مؤسسة بيت الرئيس بما يمثله من الموروث الوطني الفلسطيني والتي تعمل وفقا لها المنظومة الرياضية مشيراً إلى تزامن هذا العرس الوطني في محافظات الوطن والشتات، وأصبح متجذراً في وجداننا.وتابع المجدلاوي بأن الأسبوع الوطني يحمل رسالة تتضمن نشر الرياضة، وتعزيز قيمها في نفوس الرياضيين والمجتمع، كما تولي اللجنة أهمية كبيرة لهذا الحدث الهام بشكل سنوي، ويشتمل على مجموعة من الفعاليات الرياضية على مدار أسبوع كامل، وينتهي بتكريم المشاركين والداعمين في الحفل الختامي.ووجه الشكر والتقدير لمؤسسة بيت الرئيس المرحوم ياسر عرفات، ولشركة "جوال" راعية الأسبوع الاولمبي، وانشطته ولوسائل الإعلام المختلفة، ولكافة الجهات والهيئات الرياضية المشاركة فيه.من جانبه شكر موسى الوزير مدير مؤسسة" بيت الرئيس" اللجنة الأولمبية والمجلس الأعلى والهيئات الرياضية على حرصهم الدائم على إطلاق فعاليات الأسبوع الأولمبي من مؤسسة" بيت الرئيس" ؛ مؤكداً على جاهزية المؤسسة الدائمة لاستقبال أركان المنظومة الرياضية في هذا البيت الوطني العامر الذي يشكل الإرث التاريخي للحركة الوطنية الفلسطينية.من جانبه جدد ممثل شركة "جوال" ومدير التسويق بالشركة محمد الشرفا العهد بأن تبقى الشركة على الدوام راعية للأنشطة الرياضية والمنتخبات التي تمثل الوطن الفلسطيني انطلاقا من المسئولية المجتمعية والوطنية للشركة نحو ابناء شعبنا الفلسطيني؛ ومبدياً اعتزازه بحالة الشراكة الدائمة مع اللجنة الأولمبية القائمة منذ سنوات طويلة.وفي ختام الحفل أعلن القائد أحمد حلس، ود.أسعد المجدلاوي برفقة الحضور ونيابة عن سيادة الرئيس محمود عباس عن إيقاد الشعلة الاولمبية ؛إيذانا بانطلاق فعاليات الأسبوع الأولمبي الوطني التي تستمر حتى 25 من شهر تموز الجاري في المحافظات الشمالية والجنوبية والقدس والشتات بإقامة العديد من الفعاليات والأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية في القدس والمحافظات الشمالية والجنوبية والشتات.وتتضمن فعاليات الأسبوع الأولمبي العديد من الأنشطة أبرزها البطولة الصيفية الثانية لقفز الحواجز مساء يوم الجمعة 21 تموز، عند الساعة السادسة مساءً في نادي الأصدقاء بغزة، يليها السبت، كرنفال الشراع والتجديف والتزلج على شاطئ بحر غزة، بالإضافة إلى مسابقة للحمام الزاجل بنفس اليوم.كما تنطلق الفعاليات في المحافظات الشمالية يوم الأحد الموافق 23 تموز، من أمام ضريح الشهيد الرمز ياسر عرفات، الساعة الرابعة عصراً، باتجاه حديقة الاستقلال التي ستكون حاضنة لمجموعة فعاليات من ضمنها سباق "فلسطين بلا مخدرات" والذي ينظمه اتحاد الشرطة وبالتعاون مع اتحاد ألعاب القوى، إضافة إلى بطولة للووشو كونغ فو وسباق للدراجات الهوائية.وينطلق في المحافظات الجنوبية في نفس اليوم مهرجان الالعاب الشعبية للأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة (يوم مفتوح لاتحاد الرياضة للجميع) الساعة الخامسة مساءً في نادي "نماء"، وفي الشتات تقام مجموعة فعاليات ثقافية ورياضية.وتختتم فعاليات الأسبوع الأولمبي مساء يوم الثلاثاء 25 تموز بالمحافظات الجنوبية، وذلك تكريم الاتحادات الرياضية المشاركة بالفعاليات، وكوادر العمل الرياضي التي ساهمت بإنجاز هذا الحدث الرياضي الهام بشكل يعكس الصورة المشرقة عن فلسطين ومنظومتها الرياضية.