المتطرف سموتريتش: سنقدم لكابينت قراراً يعتبر نشاط السلطة الفلسطينية "عدائياً"





وأضاف سموترتيش في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، أنه "سأقوم بهذه الخطوة في غضون شهر، حيث يصنف القرار بعض نشاطات السلطة بأنها نشاط سياسي عدائي"، وفق تعبيره.



وتابع سموتريتش، أن "الهدف من هذا القرار هو السيطرة على مزيد من الأموال، وأنها تأتي في إطار حملة اقتصادية وسياسية وميدانية ضد محاولات السلطة الاستيلاء على الأراضي الإسرائيلية"، حسب وصفه.





رام الله - دنيا الوطنقال المتطرف بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي، الأربعاء، إنه سيطرح على المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (كابنيت)، قراراً "للحد من أنشطة السلطة الفلسطينية".