ما هي الأماكن الآمنة للسباحة على طول شاطئ محافظات غزة؟

وأظهرت نتائج تقييم جودة شاطئ محافظات غزة المبنية على الفحص الميكروبيولوجي والتفتيش الصحي للشاطئ لدورة تموز/ يوليو 2023 تصنيف نحو 60% من طول شاطئ محافظات غزة آمن للسباحة، وذلك بحسب الخارطة المرفقة.ونوهت إلى أنه ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فإن "السباحة في مياه ملوثة بالصرف الصحي تتسبب في حدوث التهابات الجهاز التنفسي العلوي والتهابات العيون والأذن وتجويف الأنف والجلد، إضافة الى التهابات الجهاز الهضمي لمن يبتلعون هذه المياه أثناء السباحة".وأكدت سلطة المياه وجودة البيئة على جميع المصطافين عدم السباحة في المناطق الملوثة المعلنة لأجل صحتهم وسلامتهم، وفق ما نقلت وكالة (الرأي) الحكومية المحلية.بدوره، أكد يوسف إبراهيم، رئيس سلطة المياه وجودة البيئة بغزة، على "بذل المزيد من الجهود من أجل رفع كفاءة محطة معالجة مياه الصرف الصحي لمحافظة رفح التي تلوث كامل شاطئ رفح"، مشدداً على الاستفادة من المياه المعالجة الناتجة عن محطات الصرف الصحي التي تضخ مياهها للبحر.