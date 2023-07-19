تفاصيل لقاء حسين الشيخ مع ممثل الاتحاد الأوروبي



وبدوره، شكر بورغسدورف الجهود المبذولة لتسهيل عمل الاتحاد الأوروبي والدعم المستمر، مؤكداً على استمرارية الشراكة في العمل مع السلطة الفلسطينية لخدمة الشعب الفلسطيني.





رام الله - دنيا الوطنالتقى حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، اليوم الأربعاء، مع ممثل الاتحاد الأوروبي لدى دولة فلسطين سفين كون فون بورغسدورف.وقال الشيخ في تغريدة عبر حسابه على موقع (تويتر)، إنني "أطلعت سعادة السفير على آخر المستجدات السياسية في الساحة الفلسطينية، وطالبته أن يتقدم الموقف الأوروبي لخطوات إيجابية للأمام خاصة بالاعتراف بدولة فلسطين، فالأمر سياسي بامتياز وهو يحافظ على حل الدولتين الذي يموت يومياً في ظل الإجراءات التصعيدية الإسرائيلية وخاصة الاستيطان".وأضاف الشيخ: "تمنيت للسيد بورغسدورف التوفيق في حياته العملية شكرته على مواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية وعمله في خدمة الشعب الفلسطيني".