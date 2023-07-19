مباشر | ارتفاع كبير وغير مسبوق في درجات الحرارة عالمياً.. ماذا يحدث في كوكب الأرض؟

دولي

غوتيريش: نُحذّر من مخاطر الذكاء الاصطناعي على السلم والأمن الدوليين

غوتيريش: نُحذّر من مخاطر الذكاء الاصطناعي على السلم والأمن الدوليين
أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة
رام الله - دنيا الوطن
حذّر أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، الثلاثاء، من عواقب وخيمة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي العسكرية على السلام والأمن العالميين.

وقال غوتيريش في جلسة هي الأولى التي يخصّصها مجلس الأمن للبحث في مسألة الذكاء الاصطناعي، إنه "من الجلي أن الذكاء الاصطناعي سيكون له تأثير على جميع مناحي الحياة".

وأضاف: "الذكاء الاصطناعي التوليدي لديه إمكانيات هائلة للخير والشر"، لافتاً إلى أن التقنية قادرة على المساعدة في وضع حد للفقر أو علاج السرطان، لكن قد تكون لها "عواقب خطيرة جداً على السلام والأمن الدوليين".

من جهته، قال جيمس كليفرلي، وزير الخارجية البريطاني، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن إن الذكاء الاصطناعي "سيؤثر على عمل هذا المجلس. يمكنه تعزيز الاستقرار الاستراتيجي العالمي أو تعطيله".

وأشار كليفرلي الذي تستضيف بلاده في وقت لاحق من العام الحالي قمة حول الذكاء الاصطناعي إلى أن التقنية "تتحدى افتراضاتنا الأساسية حول الدفاع والردع. وتطرح أسئلة أخلاقية حول المساءلة عن قرارات مميتة في ساحة المعركة".

ودعا غوتيريش الدول الأعضاء إلى إعداد وثيقة ملزمة قانونياً بحلول عام 2026 "لحظر استخدام الأسلحة الذاتية المميتة".

وأشار الأمين العام إلى إمكان استخدام الذكاء الاصطناعي في "التعرف على أنماط العنف ومراقبة وقف إطلاق النار وتعزيز جهود حفظ السلام والوساطة والجهود الإنسانية".

لكن من جهة أخرى "الاستخدامات الضارة لأنظمة الذكاء الاصطناعي لأغراض إرهابية أو إجرامية أو لصالح دولة، يمكن أن تتسبب في مستويات مرعبة من الموت والدمار وتفشي الصدمات والضرر النفسي العميق على نطاق يفوق التصور"، بحسب غوتيريش.

وشدّد على أن التفاعل بين الذكاء الاصطناعي والأسلحة النووية والتكنولوجيا البيولوجية والتكنولوجيا العصبية وتكنولوجيا الروبوتات، هو "أمر مقلق للغاية".

وحضّ غوتيريش على "الاتفاق على المبدأ العام ومفاده أن الفاعلية والسيطرة البشرية ضرورية فيما يتعلّق بالأسلحة النووية ولا ينبغي سحبها إطلاقا"، داعياً إلى "إنشاء مجموعة عمل تكلف إعداد تقرير بحلول نهاية العام عن خيارات الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي".

وجدد التأكيد على دعمه إنشاء كيان أممي لمؤازرة جهود حوكمة استخدام الذكاء الاصطناعي على غرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو منظمة الطيران المدني الدولي.

أخبار ذات صلة

غوتيريش: نُحذّر من مخاطر الذكاء الاصطناعي على السلم والأمن الدوليين

غوتيريش: نُحذّر من مخاطر الذكاء الاصطناعي على السلم والأمن الدوليين

شاهد: حريق ضخم بقاعدة عسكرية في القرم وإجلاء أربعة تجمعات سكنية

شاهد: حريق ضخم بقاعدة عسكرية في القرم وإجلاء أربعة تجمعات سكنية

بعد وصول غواصة أميركية.. كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين

بعد وصول غواصة أميركية.. كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين

بعد يوم من التظاهرات العارمة.. توقف الجهاز الصحي في إسرائيل عن العمل

بعد يوم من التظاهرات العارمة.. توقف الجهاز الصحي في إسرائيل عن العمل

إعلام إسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة بشأن مكالمة بايدن ونتنياهو

إعلام إسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة بشأن مكالمة بايدن ونتنياهو

بايدن لـ &quot;هرتسوغ&quot;: لن نسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي

بايدن لـ "هرتسوغ": لن نسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي

نتنياهو: سنقف بحزم ضد محاولات إيران تطوير جبهات بغزة والضفة وسوريا ولبنان

نتنياهو: سنقف بحزم ضد محاولات إيران تطوير جبهات بغزة والضفة وسوريا ولبنان

بسبب الإصلاحات القضائية.. 161 ضابطاً في مقر سلاح الجو الإسرائيلي يرفضون الخدمة

بسبب الإصلاحات القضائية.. 161 ضابطاً في مقر سلاح الجو الإسرائيلي يرفضون الخدمة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى تحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسير المريض عبد الباسط معطان

هيئة الأسرى تحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسير المريض عبد الباسط معطان

الإحصاء: انخفاض مؤشر أسعار الجملة بنسبة 1.23% خلال الربع الثاني

الإحصاء: انخفاض مؤشر أسعار الجملة بنسبة 1.23% خلال الربع الثاني

المرور بغزة: سبع إصابات في 11 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

المرور بغزة: سبع إصابات في 11 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة والقدس

الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة والقدس

تعرف على أسعار الذهب بأسواق فلسطين اليوم الأربعاء

تعرف على أسعار الذهب بأسواق فلسطين اليوم الأربعاء

طالع: أسعار الخضروات واللحوم والدواجن في أسواق غزة

طالع: أسعار الخضروات واللحوم والدواجن في أسواق غزة

قوات الاحتلال تعتقل أربعة مواطنين في بيت لحم

قوات الاحتلال تعتقل أربعة مواطنين في بيت لحم

قيادي بحماس: القدس على رأس أولويات الحركة

قيادي بحماس: القدس على رأس أولويات الحركة

منوعات

بعد اعتقالها بتهمة حيازة المخدرات.. إطلاق سراح جيجي حديد

بعد اعتقالها بتهمة حيازة المخدرات.. إطلاق سراح جيجي حديد

شاهد.. ياسمين رحمي تخلع الباروكة على الهواء مباشرة

شاهد.. ياسمين رحمي تخلع الباروكة على الهواء مباشرة

شاهد.. ماريا معلوف تثير الغضب بعد حملها علم إسرائيل والغناء به

شاهد.. ماريا معلوف تثير الغضب بعد حملها علم إسرائيل والغناء به

&quot;يمارس طقوس غريبة&quot;.. المهن الموسيقية تلغي تصريح حفل ترافيس سكوت بمصر

"يمارس طقوس غريبة".. المهن الموسيقية تلغي تصريح حفل ترافيس سكوت بمصر

بالفيديو.. الشاب خالد يكشف تفاصيل صادمة عن حياته الشخصية

بالفيديو.. الشاب خالد يكشف تفاصيل صادمة عن حياته الشخصية

شاهد: فرح أبوعديلة أول أردنية تتوج على عرش جمال العرب بأمريكا

شاهد: فرح أبوعديلة أول أردنية تتوج على عرش جمال العرب بأمريكا

صور.. رزان جمال تفوز بجائزة أفضل ممثلة لبنانية في أدوار عربية وعالمية مشتركة

صور.. رزان جمال تفوز بجائزة أفضل ممثلة لبنانية في أدوار عربية وعالمية مشتركة

بالصور.. رانيا يوسف تستعرض رشاقتها بأحدث ظهور لها

بالصور.. رانيا يوسف تستعرض رشاقتها بأحدث ظهور لها

هاجر أحمد تثير حالة من الغضب بتصريحها الأخير

هاجر أحمد تثير حالة من الغضب بتصريحها الأخير

داخل حمام السباحة.. سمية الخشاب تُشعل مواقع التواصل

داخل حمام السباحة.. سمية الخشاب تُشعل مواقع التواصل

عربي

تفاصيل اجتماع لجنة التشاور السياسي بين مصر وقطر

تفاصيل اجتماع لجنة التشاور السياسي بين مصر وقطر

المغرب: إنقاذ نحو 900 مهاجر خلال ثمانية أيام

المغرب: إنقاذ نحو 900 مهاجر خلال ثمانية أيام

شاهد: الوسائط الدفاعية السورية تتصدى لـ &quot;أهداف معادية&quot; في سماء محيط دمشق

شاهد: الوسائط الدفاعية السورية تتصدى لـ "أهداف معادية" في سماء محيط دمشق

مصرع 11 شخصاً في حادث سير جنوبي اليمن

مصرع 11 شخصاً في حادث سير جنوبي اليمن