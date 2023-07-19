الخارجية تُصدر إعلاناً بشأن المصادقة على شهادات الثانوية العامة

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، للمواطنين أنها ستقوم باستقبالهم في مكاتب تصديقات وزارة الخارجية والمغتربين في جميع محافظات الوطن.





وقالت الوزارة في الإعلان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن "مكاتب تصديقات الوزارة ستستقبل المواطنين من الساعة الثامنة والنصف صباحاً ولغاية الساعة الثانية والنصف ظهراً طيلة أيام الدوام الرسمي ما عدا يوم الخميس".





وأضافت أنها، تستقبل المعاملات من الساعة الثامنة والنصف صباحاً ولغاية الساعة الواحدة ظهراً، وذلك من تاريخ 23 تموز/ يوليو 2023 وحتى تاريخ 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تزامناً مع صدور نتائج الثانوية العامة.

رام الله - دنيا الوطن