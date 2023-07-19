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تفاصيل اجتماع لجنة التشاور السياسي بين مصر وقطر

تفاصيل اجتماع لجنة التشاور السياسي بين مصر وقطر
جانب من اجتماع مصري قطري
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية المصرية، إن السفير علاء موسى مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية، والدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية، عقدا الاجتماع الثاني للجنة التشاور السياسي بين وزارتي الخارجية المصرية والقطرية، والذي عُقد بالدوحة يوم 16 تموز/يوليو الجاري.

يأتي الاجتماع في "إطار حرص البلدين على التشاور والتنسيق المشترك بينهما، حيث شهد حواراً مستفيضاً حول عدد من الملفات الدولية والإقليمية، وعلى رأسها الأزمة السودانية والتنسيق المصري القطري إزائها والذي تجلى في المبادرة الإنسانية لتخفيف المعاناة عن الشعب السوداني"، وفق بيان للوزارة عبر صفحتها على (فيسبوك).

كما ناقش الجانبان "تطورات القضية الفلسطينية وجهود تهدئة الأوضاع في الأراضي المحتلة، فضلاً عن غيرها من القضايا ذات الأولوية ومن بينها التطورات في ليبيا وسوريا والأزمة الأوكرانية".

وشهد الاجتماع توافق وجهات نظر ورؤى البلدين إزاء العديد من الموضوعات، مما يعد دلالة على سعي الجانبين الجاد والمستمر نحو تطوير العلاقات بينهما والعمل على تحقيق الاستقرار في المنطقة، حسب البيان.

كما شدد الجانبان خلال الاجتماع على أهمية العمل العربي المشترك بما يضمن تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة، واتفقا على استمرار التنسيق المشترك بينهما ثنائياً وإقليمياً لما فيه مصلحة البلدين والمنطقة.

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تفاصيل اجتماع لجنة التشاور السياسي بين مصر وقطر

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