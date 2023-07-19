دولي

شاهد: حريق ضخم بقاعدة عسكرية في القرم وإجلاء أربعة تجمعات سكنية

شاهد: حريق ضخم بقاعدة عسكرية في القرم وإجلاء أربعة تجمعات سكنية
حريق في القرم - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
اندلع اليوم الأربعاء، حريق ضخم في منطقة تدريب عسكرية بمنطقة كيروفسكي بشبه جزيرة القرم، ما أدى لإجلاء مئات السكان قرب مكان الحريق.

وقال سيرغي أكسيونوف حاكم شبه جزيرة القرم المدعوم من روسيا عبر تطبيق (تيليغرام)، إن الحريق تسببب إجلاء أربعة تجمعات سكنية، مضيفاً أن الحريق أدى لإغلاق طريق تافريدا السريع القريب من القاعدة.

وأشار أكسيونوف إلى أنه سيتم إجلاء 2000 شخص من المنطقة المحيطة بمكان اندلاع الحريق، مؤكداً أن الأجهزة المتخصصة تعمل في المكان.


 


يأتي ذلك، في وقت تواصل فيه روسيا قصفها الصاروخي لمنطقة أوديسا في جنوب أوكرانيا، وفق ما أعلن حاكم المنطقة في وقت مبكر الأربعاء، لليلة الثانية تواليا منذ انسحاب موسكو من اتفاق تصدير الحبوب، بحسب (فرانس برس).

أخبار ذات صلة

غوتيريش: نُحذّر من مخاطر الذكاء الاصطناعي على السلم والأمن الدوليين

غوتيريش: نُحذّر من مخاطر الذكاء الاصطناعي على السلم والأمن الدوليين

شاهد: حريق ضخم بقاعدة عسكرية في القرم وإجلاء أربعة تجمعات سكنية

شاهد: حريق ضخم بقاعدة عسكرية في القرم وإجلاء أربعة تجمعات سكنية

بعد وصول غواصة أميركية.. كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين

بعد وصول غواصة أميركية.. كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين

بعد يوم من التظاهرات العارمة.. توقف الجهاز الصحي في إسرائيل عن العمل

بعد يوم من التظاهرات العارمة.. توقف الجهاز الصحي في إسرائيل عن العمل

إعلام إسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة بشأن مكالمة بايدن ونتنياهو

إعلام إسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة بشأن مكالمة بايدن ونتنياهو

بايدن لـ &quot;هرتسوغ&quot;: لن نسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي

بايدن لـ "هرتسوغ": لن نسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي

نتنياهو: سنقف بحزم ضد محاولات إيران تطوير جبهات بغزة والضفة وسوريا ولبنان

نتنياهو: سنقف بحزم ضد محاولات إيران تطوير جبهات بغزة والضفة وسوريا ولبنان

بسبب الإصلاحات القضائية.. 161 ضابطاً في مقر سلاح الجو الإسرائيلي يرفضون الخدمة

بسبب الإصلاحات القضائية.. 161 ضابطاً في مقر سلاح الجو الإسرائيلي يرفضون الخدمة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الإحصاء: انخفاض مؤشر أسعار الجملة بنسبة 1.23% خلال الربع الثاني

الإحصاء: انخفاض مؤشر أسعار الجملة بنسبة 1.23% خلال الربع الثاني

الخارجية تُصدر إعلاناً للمواطنين بشأن مكاتب تصديقات الوزارة

الخارجية تُصدر إعلاناً للمواطنين بشأن مكاتب تصديقات الوزارة

المرور بغزة: سبع إصابات في 11 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

المرور بغزة: سبع إصابات في 11 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة والقدس

الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة والقدس

تعرف على أسعار الذهب بأسواق فلسطين اليوم الأربعاء

تعرف على أسعار الذهب بأسواق فلسطين اليوم الأربعاء

طالع: أسعار الخضروات واللحوم والدواجن في أسواق غزة

طالع: أسعار الخضروات واللحوم والدواجن في أسواق غزة

قوات الاحتلال تعتقل أربعة مواطنين في بيت لحم

قوات الاحتلال تعتقل أربعة مواطنين في بيت لحم

قيادي بحماس: القدس على رأس أولويات الحركة

قيادي بحماس: القدس على رأس أولويات الحركة

منوعات

شاهد.. ماريا معلوف تثير الغضب بعد حملها علم إسرائيل والغناء به

شاهد.. ماريا معلوف تثير الغضب بعد حملها علم إسرائيل والغناء به

&quot;يمارس طقوس غريبة&quot;.. المهن الموسيقية تلغي تصريح حفل ترافيس سكوت بمصر

"يمارس طقوس غريبة".. المهن الموسيقية تلغي تصريح حفل ترافيس سكوت بمصر

بالفيديو.. الشاب خالد يكشف تفاصيل صادمة عن حياته الشخصية

بالفيديو.. الشاب خالد يكشف تفاصيل صادمة عن حياته الشخصية

شاهد: فرح أبوعديلة أول أردنية تتوج على عرش جمال العرب بأمريكا

شاهد: فرح أبوعديلة أول أردنية تتوج على عرش جمال العرب بأمريكا

صور.. رزان جمال تفوز بجائزة أفضل ممثلة لبنانية في أدوار عربية وعالمية مشتركة

صور.. رزان جمال تفوز بجائزة أفضل ممثلة لبنانية في أدوار عربية وعالمية مشتركة

بالصور.. رانيا يوسف تستعرض رشاقتها بأحدث ظهور لها

بالصور.. رانيا يوسف تستعرض رشاقتها بأحدث ظهور لها

هاجر أحمد تثير حالة من الغضب بتصريحها الأخير

هاجر أحمد تثير حالة من الغضب بتصريحها الأخير

داخل حمام السباحة.. سمية الخشاب تُشعل مواقع التواصل

داخل حمام السباحة.. سمية الخشاب تُشعل مواقع التواصل

جويل ماردينيان تصدم متابعيها بهذا القرار

جويل ماردينيان تصدم متابعيها بهذا القرار

شاهد.. دنيا بطمة تثير الغضب بعد ظهورها بفستان جريء

شاهد.. دنيا بطمة تثير الغضب بعد ظهورها بفستان جريء

عربي

تفاصيل اجتماع لجنة التشاور السياسي بين مصر وقطر

تفاصيل اجتماع لجنة التشاور السياسي بين مصر وقطر

المغرب: إنقاذ نحو 900 مهاجر خلال ثمانية أيام

المغرب: إنقاذ نحو 900 مهاجر خلال ثمانية أيام

شاهد: الوسائط الدفاعية السورية تتصدى لـ &quot;أهداف معادية&quot; في سماء محيط دمشق

شاهد: الوسائط الدفاعية السورية تتصدى لـ "أهداف معادية" في سماء محيط دمشق

مصرع 11 شخصاً في حادث سير جنوبي اليمن

مصرع 11 شخصاً في حادث سير جنوبي اليمن