شاهد: حريق ضخم بقاعدة عسكرية في القرم وإجلاء أربعة تجمعات سكنية













يأتي ذلك، في وقت تواصل فيه روسيا قصفها الصاروخي لمنطقة أوديسا في جنوب أوكرانيا، وفق ما أعلن حاكم المنطقة في وقت مبكر الأربعاء، لليلة الثانية تواليا منذ انسحاب موسكو من اتفاق تصدير الحبوب، بحسب (فرانس برس).



رام الله - دنيا الوطناندلع اليوم الأربعاء، حريق ضخم في منطقة تدريب عسكرية بمنطقة كيروفسكي بشبه جزيرة القرم، ما أدى لإجلاء مئات السكان قرب مكان الحريق.وقال سيرغي أكسيونوف حاكم شبه جزيرة القرم المدعوم من روسيا عبر تطبيق (تيليغرام)، إن الحريق تسببب إجلاء أربعة تجمعات سكنية، مضيفاً أن الحريق أدى لإغلاق طريق تافريدا السريع القريب من القاعدة.وأشار أكسيونوف إلى أنه سيتم إجلاء 2000 شخص من المنطقة المحيطة بمكان اندلاع الحريق، مؤكداً أن الأجهزة المتخصصة تعمل في المكان.