بعد وصول غواصة أميركية.. كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين

رام الله - دنيا الوطنأطلقت كوريا الشمالية في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، صارخين باليستيين باتجاه الشرق، وفق ما قال الجيشان الياباني والكوري الجنوبي.وقالت وزارة الدفاع اليابانية، إن الصاروخين سقطا فيما يبدو خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.وحسب ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء، فقد طالبت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية الشمال بالتوقف عن إطلاق مثل هذه الصواريخ، حسب (سكاي نيوز) عربية.وقالت الهيئة في بيان "نندد بشدة بعمليات الإطلاق المتتابعة للصواريخ الباليستية من جانب كوريا الشمالية باعتبارها أعمالا استفزازية خطيرة تقوض سلام واستقرار شبه الجزيرة الكورية والمجتمع الدولي وتشكل انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".وقال الجيش الأميركي إنه على علم بإطلاق الصواريخ وأنه يجري مشاورات مع حلفائه وشركائه.وقالت القيادة العسكرية الأميركية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ في بيان: إن عمليات الإطلاق لا تشكل فيما يبدو تهديدا مباشرا للولايات المتحدة أو لحلفائها، لكن الأحداث تسلط الضوء على التأثير المزعزع للاستقرار لبرنامج الأسلحة غير القانوني لكوريا الشمالية.وقال وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا للصحفيين: إن مدى ارتفاع الصاروخ الأول بلغ 50 كيلومترا وحلق لمسافة 550 كيلومترا، بينما بلغ ارتفاع الثاني 50 كيلومترا وحلق لمسافة 600 كيلومتر.وأضاف أن اليابان قدمت احتجاجا على إطلاق الصواريخ عبر القنوات الدبلوماسية.