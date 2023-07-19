شؤون فلسطينية

مصرع عامل فلسطيني بحادث سير في عسقلان

مصرع عامل فلسطيني بحادث سير في عسقلان
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
لقي عامل فلسطيني (65 عاماً) مصرعه، جراء حادث سير، وقع صباح اليوم الأربعاء، قرب مدينة عسقلان.

وبحسب ما جاء على موقع (عرب 48)، فإن مسن فلسطيني لقي مصرعه جراء تعرضه لحادث سير في منطقة (كريات ملاخي)، حيث أقر الطاقم الطبي وفاته تأثراً بإصابته الحرجة.

وفي التفاصيل، تلقت طواقم الإسعاف بلاغاً عن جريح على شارع رقم 40 قرب مفترق (ملاخي-كاستينا)، حيث هرع طاقم طبي للمكان، وأقر وفاة عامل فلسطيني متأثراً بإصابته الحرجة، وفتحت الشرطة تحقيقاً في ملابسات حادث الدهس.

ووفق  موقع (الجرمق الإخباري)، إن العامل هو "حميدان العصافرة (65 عامًا) من مدينة الخليل".

كما أصيب، صباح اليوم، ثلاثة أشخاص في الجليل الأسفل، بينهم رجل في الثلاثينيات من عمره، وصفت جراحه بالخطيرة، في حادث طرق بين مركبتين قرب (بيت شعاريم).

ونقلت فرق الإسعاف التابعة لنجمة داود الحمراء الجرحى إلى مستشفى (رمبام) في حيفا والمستشفى الإنجليزي في الناصرة، فيما فتحت الشرطة تحقيقاً في ملابسات الحادث.

وفي منطقة مرج ابن عامر، أصيب رجل يبلغ من العمر (40 عاماً) بجروح خطيرة، وذلك جراء حادث بين مركبة ودباب (تراكترون) على شارع 71، ونقلت طواقم الإسعاف الجريح إلى مستشفى (هعيمق) في العفولة لاستكمال العلاج، حيث وصفت حالته بالخطيرة لكنها مستقرة.

وأصيب رجل يبلغ من العمر (54 عامًا) بجراح خطيرة وأصيب شخص آخر بجراح طفيفة، وذلك عندما اصطدمت سيارة بشجرة على الطريق السريع رقم 99 بالقرب من كيبوتس (شنير) في الجليل، حيث نقلا إلى مستشفى (زيف) في صفد لاستكمال العلاج.

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