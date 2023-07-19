بعد يوم من التظاهرات العارمة.. توقف الجهاز الصحي في إسرائيل عن العمل





ومن المقرر أن تصوت (كنيست) الأسبوع المقبل بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع القانون هذا.



رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، اليوم الأربعاء، بأن العمل في الجهاز الصحي، سيتوقف لمدة ساعتين في اطار الفعاليات الاحتجاجية على خطة التغييرات القضائية.وأعلنت النقابة الطبية في إسرائيل، بأن الإضراب سيبدأ في الثامنة والنصف صباحاً، وسيتم العمل حسب النظام المتّبع في حالات الطوارئ.ويرجح حصول تشويشات غير أنه لا يتوقع إلغاء المواعيد المسبقة لتلقي العلاج، حسب (مكان).ونظمت يوم أمس مظاهرات عديدة في أنحاء مختلفة من إسرائيل ضد خطة التغييرات في المنظومة القضائية.وفي تل ابيب سد متظاهرون محاور ايالون وطريق نمير وقامت الشرطة بتفريقهم مستخدمة خراطيم المياه والخيالة.ووصل وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير الى المكان حيث استقبله المحتجون بصيحات الاستهجان واصفين إياه بـ "إرهابي".كما وقعت صدامات في القدس خلال مسيرة انطلقت بمشاركة الآلاف من المحكمة العليا صوب حي رحافيا، فيما جرت مظاهرات ضخمة في حيفا وبئر السبع أيضا، واعتقل عشرات الأشخاص بشبهة الاخلال بالنظام العام.وانتهت في لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية عملية التصويت بعد ساعات طويلة، على أكثر من 27 ألف تحفظ قدمتها المعارضة على مشروع قانون تقليص حجة المعقولية، وتم ردها جميعا.