شؤون فلسطينية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة والقدس

الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة والقدس
قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامات الضفة - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واعتقالات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، تخللتها مواجهات في بعض المناطق.

وشملت هذه الاقتحامات والمداهمات التي تخللتها مواجهات في عدد من المواقع بيت لحم ومخيم الدهيشة، وأحياء في الخليل ومخيم العروب وبلدة نعلين، وبدو بالقدس وطولكرم وبلدة عزون وقريتي دير الحطب وعراق بورين، ورمانة بمحافظة جنين.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت خلال ذلك عدداً من الشبان بعد أن دهمت منازلهم عرف من بينهم: وسام أبو سليم، وخليل محمد أبو عليا، ومحمد ابو معروف من مخيم الدهيشة، ومصطفى دعامسة من بلدة الخضر، وإيهاب الخواجا من بلدة نعلين، ومنتصر الشيخ من بدو، وزكي الدسوقي من مدينة طولكرم.

وأضافت المصادر، بأن قوات الاحتلال اعتلت أسطح المنازل خلال الاقتحام المستمر لمخيم الدهيشة قضاء بيت لحم، حيث اقتحمت القوات عشرات المنازل وعاثت بها خراباً وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات بعد تنفيذها حملة اعتقالات.

وفي محافظة جنين، اقتحمت قوات معززة من الاحتلال بلدة رمانة، ونفذت حملة مداهمات وتفتيشات للمنازل، حيث اندلعت مواجهات خلال التصدي للقوات المقتحمة التي اعتقلت عدداً من الشبان.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة الديوك التحتا بمدينة أريحا، وصورت عدداً من منازل الفلسطينيين، بحسب المصادر ذاتها.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن أمير أبو سنينة، بعد أن داهمت منزله، وفتشته ببلدة العيسوية.

ونصبت قوات الاحتلال، حاجزاً عسكرياً عند مدخل بلدة دير بلوط قضاء سلفيت، أوقفت مركبات الفلسطينيين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، وأعاقت تنقلهم.

يأتي ذلك، في وقت تواصلت اعتداءات عصابات المستوطنين على الفلسطينيين، حيث قام مستوطنون، برعي مواشيهم في أراضي الفلسطينيين ومزروعاتهم، بمسافر يطا جنوب الخليل.

وفي ساعات متأخرة من الليل، اقتحم عشرات المستوطنين، البلدة القديمة من القدس المحتلة، بمسيرة استفزازية، رفعوا خلالها الأعلام الإسرائيلية، ورددوا هتافات مناهضة للمواطنين المقدسيين.

وأغلقت قوات الاحتلال عدداً من الحارات والأزقة لتأمين الحماية للمستوطنين ولتسهيل مرورهم، كما أغلقت الطريق إلى باب الأسباط أمام المصلين الخارجين من المسجد الأقصى، بسبب المسيرة.

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