المغرب: إنقاذ نحو 900 مهاجر خلال ثمانية أيام

رام الله - دنيا الوطنأعلنت البحرية المغربية، الثلاثاء، إنقاذ 845 مهاجراً في عرض البحر خلال ثمانية أيام، بينهم أكثر من 400 جنوب البلاد، في ظل تزايد المحاولات الخطرة للوصول إلى جزر الكناري الاسبانية في الأطلسي.ونقلت وكالة الأنباء المغربية الرسمية عن مصدر عسكري قوله، إن "وحدات خفر السواحل التابعة للبحرية الملكية قدمت المساعدة، خلال الفترة ما بين 10 و17 تموز/يوليو، لـ845 مرشحاً للهجرة غير الشرعية من جنسيات مختلفة، ينحدر معظمهم من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء".وأوضح أن "من ضمنهم نحو 400 شخص جرى إنقاذهم في المياه الوطنية جنوب المملكة"، مشيراً إلى "انتشال جثة ونقلها إلى أقرب ميناء مغربي خلال هذه العمليات".وكان هؤلاء بصدد محاولات عبور "في رحلات محفوفة بالمخاطر على متن قوارب تقليدية الصنع وقوارب من نوع +كاياك+ ودراجات مائية، وحتى عن طريق السباحة"، بحسب المصدر نفسه.وأمس الثلاثاء، أعلنت شبكة (الارم فون) غير الحكومية على موقع (تويتر)، أن "24 شخصًا لقوا حتفهم في غرق قارب قبالة سواحل الصحراء الغربية قبل يومين"، مشيرة إلى أنه "كان يضم 61 شخصًا نجا منهم 37 شخصًا نقلوا إلى مستشفى بالداخلة".ووفق أحدث الأرقام الصادرة عن وزارة الداخلية الإسبانية، وصل 12704 مهاجرين إلى إسبانيا بشكل غير قانوني في النصف الأول من العام، غالبيتهم (7213) في جزر الكناري.من جهتها، أحبطت السلطات المغربية نحو 26 ألف محاولة هجرة غير نظامية خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، وفق بيانات رسمية.