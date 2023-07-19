قيادي بحماس: القدس على رأس أولويات الحركة

رام الله - دنيا الوطنأشاد عضو المكتب السياسي، مسؤول ملف العلاقات الوطنية في حركة حماس حسام بدران، بتصدّي الشعب الفلسطيني ومقاومته للمستوطنين وعدوانهم بالضفة والقدس.وأكد في تصريح صحفي، أن "القدس لب وجوهر الصراع بين الشعب الفلسطيني والاحتلال الصهيوني"، مشددًا على أن "الاحتلال يسعى من خلال حكومته الفاشية تغيير واقع القدس ديمغرافيا وسياسيًا ودينيًا، وأن هناك عملاً تهويدياً صهيونياً ممنهجاً في جميع مناحي الحياة في القدس مدعوم سياسيًا واقتصاديًا".وبيّن أن "القدس حاضرة وعلى رأس أولويات حركة حماس وعملنا الميداني"، مشددًا أن "المقدسيين يسجلون صفحات مشرفة في مقاومة الاحتلال وتثبيت الهوية الإسلامية للقدس".ولفت إلى أن الشعب الفلسطيني ما زال يفشل مخططات الاحتلال الاستيطانية في الضفة والقدس، وأن "المقاومة تدافع بكل ما تملك عن جميع الأراضي الفلسطينية وعنواننا الأول القدس".وأشار بدران إلى بسالة وصمود وثبات أهلنا ومقاومتنا تجاه هجمات المستوطنين بالضفة المحتلة، مبينًا أن الشعب الفلسطيني مستعد للتضحية لإفشال مخططات الاحتلال الاستيطانية في الضفة المحتلة.وأوضح أن "شعبنا الفلسطيني استطاع المحافظة على بوصلة المقاومة بفعل الوحدة الميدانية"، مؤكدًا أن "الفعل المقاوم الفردي بالضفة والقدس أوجع الاحتلال الصهيوني وحطم مخططاته"