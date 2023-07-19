إعلام إسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة بشأن مكالمة بايدن ونتنياهو

وحسب نفس الموقع فإن بايدن قال في رسالة إلى نتنياهو: "أوقفوا التشريعات القضائية فورًا، ولا تمضوا قدمًا دون اتفاق واسع".





رام الله - دنيا الوطنكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، تفاصيل جديدة بشأن المكالمة التي جرت بين رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي جو بايدن مساء الاثنين.ووفق موقع (والا) الإسرائيلي، نقلاً عن اثنين من كبار المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين المطلعين على تفاصيل المحادثة، فإن بايدن حث نتنياهو خلال المحادثة على محاولة التوصل إلى إجماع واسع بشأن التشريع الخاص بالنظام القضائي.وأضاف: "لكن نتنياهو أكد له أن قادة المعارضة ليسوا مستعدين لإجراء مفاوضات جادة لأنهم يخشون ردة فعل المنظمات الاحتجاجية".وكانت (القناة 12) الإسرائيلية، ذكرت بأن نتنياهو تعهد للرئيس الأميركي، بتجميد البناء في المستوطنات حتى نهاية العام.وأضافت بأنه "لن يتم الموافقة على المزيد من البؤر الاستيطانية ولن يتم تخطيط أو بناء وحدات جديدة في المستوطنات".وأجرى نتنياهو وبايدن أول أمس الاثنين مكالمة تمحورت حول "تعزيز الحلف المتين بين الجانبين، وكبح التهديدات الصادرة عن إيران وأتباعها وتوسيع دائرة السلام الإقليمي واستمرار الجهود الرامية إلى تهدئة الأوضاع وزيادة الاستقرار في الضفة الغربية"، وفق ما نقل مكتب نتنياهو.ودعا بايدن نتنياهو إلى حضور لقاء سيُعقد قريبًا في الولايات المتحدة.