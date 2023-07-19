شؤون فلسطينية

طقس فلسطين: استمرار الأجواء شديدة الحرارة

طقس فلسطين: استمرار الأجواء شديدة الحرارة
طقس فلسطين يشهد أجواء شديدة الحرارة
رام الله - دنيا الوطن
يكون طقس فلسطين اليوم الأربعاء حارًا الى شديد الحرارة، ودرجات الحرارة أعلى من المعدل العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة يكون طقس فلسطين معتدلا في المناطق الجبلية دافئاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم الخميس، يكون طقس فلسطين حارًا الى شديد الحرارة، ودرجات الحرارة أعلى من المعدل العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الجمعة، يكون طقس فلسطين حارًا الى شديد الحرارة، ودرجات الحرارة أعلى من المعدل العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم السبت يكون الجو حارًا الى شديد الحرارة ، و درجات الحرارة أعلى من المعدل العام بحدود 5 درجات مئوية ، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

تحذر دائرة الأرصاد الجويّة الأخوة المواطنين خلال الموجة الحارة من خطر:

 1- التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصّة في ساعات الذروة.

2- خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافّة.

 

                                    درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
القدس 33-23 33-23 33-23 بيت لحم 33-23 33-23 33-23
رام الله والبيرة 32-22 32-22 32-22 طولكرم 35-24 35-24 35-24
نابلس 34-23 34-23 34-23 قلقيلية 35-24 35-24 35-24
جنين 38-24 38-24 38-24 سلفيت 33-23 33-23 33-23
طوباس 39-25 39-25 39-25 روابي 34-22 34-22 34-22
الخليل 32-22 32-22 32-22 غزه 33-25 33-25 33-25
أريحا 43-27 43-27 43-27 خانيونس 33-25 33-25 33-25
الأغوار الشمالية 41-25 41-25 41-25 رفح 34-24 34-24 34-24

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