شاهد: إصابة عسكرييْن وأضرار مادية في عدوان إسرائيلي جديد على سوريا









رام الله - دنيا الوطنأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، فجر اليوم الأربعاء، بأن عسكريين أصيبا، فيما وقعت أضرار مادية جراء عدوان إسرائيلي استهدف نقاطاً في محيط دمشق.ونقلت (سانا) عن مصدر عسكري قوله أنه "حوالي الساعة الثانية عشرة و 25 دقيقة بعد منتصف الليل نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في محيط دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها".وبين المصدر أن "العدوان أدى إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".