شؤون فلسطينية

حماس: الاحتلال يتحمل مسؤولية اعتداءات المستوطنين في الأقصى

حماس: الاحتلال يتحمل مسؤولية اعتداءات المستوطنين في الأقصى
مستوطنون في الأقصى - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أكد الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس، محمد حمادة، أن الاحتلال يتحمل مسؤولية اعتداءات المستوطنين في المسجد الأقصى وحمايتهم بتيسير كل السبل لهم.

وبين في تصريح صحفي، أن "ما قام به المستوطنون هو تأكيد على نوايا الاحتلال الخبيثة ضد القدس والمسجد الأقصى المبارك ودور العابدة الإسلامية والمسيحية".

وشدد أن "شعبنا الفلسطيني لن يقف أمام كل اعتداء على الأقصى صامتا، وأن سيف القدس والمقاومة بجنين والشباب الثائر مستعدون لإعادة الكرة على الاحتلال". 

ودعا أبناء شعبنا الفلسطيني وخاصة بالقدس وأراضي 48، إلى الرباط بالمسجد الأقصى حتى يفوتوا الفرصة على الاحتلال. 

وطالب الأمتين العربية والإسلامية بنصرة المسجد الأقصى في الوقت الذي يعتدي الاحتلال عليه ويدنس دور العبادة. 

كما طالب المجتمع الدولي بالكف عن تقديم إدلاء الإدانات، وانتهاكات الاحتلال أمام ناظريه ويجب أن يمارس دوره ضد انتهاكاته.

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