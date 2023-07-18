مسؤول بشركة الكهرباء: لا نحقق أية أرباح.. حجم خسائرنا وصل لـ 850 مليون شيكل

ونظم نشطاء ومغردون فلسطينيون، خلال الأيام الماضية، حملة إلكترونية تطالب بتشغيل المولد الرابع في محطة توليد الكهرباء.





وأعرب آلاف النشطاء والمغردين عبر هشتاغ "المولد الرابع" في مواقع التواصل الاجتماعي، عن استيائهم وغضبهم من القطع المتواصل والعجز الكبير الذي يشهده قطاع غزة في ملف الكهرباء.





ويعاني قطاع غزة منذ أن فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي حصاراً على القطاع، وتحديداً منذ العام 2006، من انقطاع مستمر للكهرباء بشكل يومي، حيث تبلغ عدد ساعات الوصل في أشهر فصلي الخريف والربيع، نحو 8 ساعات، بينما هناك 8 ساعات قطع، فيما يبلغ عدد ساعات القطع في أشهر ذروة فصلي الصيف والشتاء، أكثر من 12 ساعة متواصلة.



