فيديو.. مستوطنون ينظمون مسيرة استفزازية في القدس القديمة





ورفع المستوطنون في المسيرة الأعلام الإسرائيلية، ورددوا هتافات مناهضة للمواطنين المقدسيين، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدداً من الحارات والأزقة لتأمين الحماية للمستوطنين ولتسهيل مرورهم، كما أغلقت الطريق إلى باب الأسباط أمام المصلين الخارجين من المسجد الأقصى، بسبب المسيرة.





يشار إلى أن مستوطنين أدوا طقوساً تلمودية بشكل علني في باحات الأقصى صباح اليوم الثلاثاء.



















رام الله - دنيا الوطناقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، البلدة القديمة من القدس المحتلة، بمسيرة استفزازية، بحماية من شرطة الاحتلال.